Îți mai aduci aminte de trupa t-Short? Ce s-a ales de Carmen Ionescu, solista formației care făcea furori în discotecile anilor 90

T-Short, formată din Carmen Ionescu, Eric Stoica și Cosmin Murea, a fost printre primele trupe dance din România.

Îți mai aduci aminte de trupa t-Short? Ce s-a ales de Carmen Ionescu, solista formației | Captură Youtube

Trupa t-Short a fost una dintre cele mai iubite formații dance de după Revoluție. Deși au avut un început fabulos, membrii grupului au ales o ia pe drumuri separate. Iată ce s-a ales de Carmen Ionescu, solista trupei, la mai bine de 27 de la ultimul hit!

Citește și: Îți mai aduci aminte de fetița din „Îngerașul”? Cum arată Daniela Aedo acum, la 31 de ani

Cum s-a format trupa t-Short și de ce s-au despărțit membrii grupului

Trupa t-Short s-a format în anul 1994, atunci când Cosmin Murea a decis să își facă o formație alături de câțiva prieteni. Inițial, Carmen Ionescu s-a alăturat ca dansatoare, dar vocea sa nu a trecut neobservată, așa că a devenit solista trupei, potrivit Cancan.

Articolul continuă după reclamă

Formația a făcut istorie în discotecile din România la mijlocul anilor 90. În 1995 a apărut primul lor hit, intitulat „Noapte de vis”.

Atât numele formației, cât și genul muzical și lookul celor trei artiști, au fost inspirate din moda trupelor americane.

Formația t-Short și-a atins apogeul în anul 1999, atunci când au lansat și hitul „Ești ca un înger”. Primul lor album s-a vândut instant, având milioane de fani și reușind să umple stadioane întregi. Cu toate acestea, în 2001, artiștii au ales să se despartă.

Ce s-a ales de Carmen Ionescu, solista trupei t-Short

După ce trupa t-Short s-a despărțit definitiv, Carmen Ionescu a decis să își termine studiile. După master, ea s-a angajat ca designer grafic pentru un hotel de cinci stele din București, potrivit Cancan.

În urmă cu câțiva ani, Carmen Ionescu declara că activează în domeniul contabilității.

Potrivit Cancan, îndrăgita voce a anilor 90 este, în prezent, freelancer, având propriul site de creație și design grafic. Contul ei de Facebook este privat, toate informațiile sau postările fiind disponibile doar prietenilor.

Citește și: Îţi mai aduci aminte de actrița care a jucat în „Valentina, grăsuța mea frumoasă”? Cum arată Natalia Streignard la 55 de ani

Totuși, potrivit fotografiei de profil, vizualizate de sursa menționată mai sus, fosta solistă a trupei t-Short ar fi acum blondă.

În anul 2018, artiștii din trupa t-Short au luat decizia de urca din nou pe scenă, de dragul publicului nostalgic, potrivit Fanatik.

Cel care i-a adus din nou împreună a fost chiar Eric Stoica. Potrivit sursei citate mai sus, el a revenit în România, unde și-a făcut propriul studio, iar, mai apoi, le-a propus colegilor săi să bată palma pentru un nou single.