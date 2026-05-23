Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani

După succesul uriaș al serialului „La Femme Nikita”, care s-a difuzat în perioada 1997-2001, actrița australiană a ales un drum diferit de cel al vedetelor care rămân mereu în lumina reflectoarelor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 23 Mai 2026, 15:15 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 17:14
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani | Shutterstok
Peta Wilson a rămas pentru mulți imaginea agentei superbe și misterioase din „La Femme Nikita”. Actrița avea 27 de ani când au început filmările serialului care s-a derulat pe cinci sezoane. Rolul i s-a potrivit perfect actriței care l-a avut ca partener pe actorul Roy Dupuis.

După perioada de glorie, Peta Wilson s-a retras treptat din proiectele mari și s-a concentrat mai mult pe viața personală și pe proiecte, potrivit unei surse.

Ce s-a ales de Peta Wilson, actrița care a făcut furori în rolul Nikita

Peta Wilson, care va împlini anul acesta 56 de ani, preferă o viață discretă, departe de agitația de la Hollywood. Actrița s-a mutat pentru o perioadă înapoi în Australia, unde și-a crescut fiul, Marlowe Harris, pe care îl are din relația cu regizorul Damian Harris. Cei doi s-au despărțit, însă au rămas în relații bune de dragul băiatului lor.

Un aspect pe care puțini îl cunosc despre Peta Wilson este pasiunea ei pentru modă. În 2012, vedeta și-a lansat propriul brand de lenjerie intimă, „Wylie Wilson”, în Los Angeles, care reflecta stilul ei: minimalist, elegant și ușor întunecat, foarte apropiat de imaginea care a făcut-o celebră în serialul „La Femme Nikita”.

Peta Wilson a mai apărut în filme și seriale, însă a fost extrem de selectivă. După rolurile din „The League of Extraordinary Gentlemen” și „Superman Returns”, aparițiile ei au devenit mai rare.

În 2022, a revenit pe micile ecrane în serialul australian „Troppo”. În 2025, actrița a apărut în filmul de acțiune „Play Dirty”, mai transmite sursa citată mai sus.

Peta Wilson participă rar la evenimente, fiind o prezență discretă și pe conturile de socializare. Pe Instagram postează rar fotografii de arhivă din ședințele foto, de pe platoul de filmare sau poze cu fiul ei, Marlowe.

Deși are 55 de ani, actrița a rămas la fel de superbă. Peta Wilson și-a păstrat zâmbetul care a consacrat-o.

Peta Wilson, o viață sentimentală discretă

Peta Wilson nu s-a căsătorit niciodată. La începutul anilor 90, s-a zvonit că ar fi avut o relație cu Mick Jagger, după ce a apărut într-un videoclip al acestuia, însă ea nu a confirmat niciodată, spunând că sunt doar prieteni, potrivit sursei citate mai sus.

În anul 1997 a început o relație serioasă cu regizorul Damian Harris, însă după cinci ani s-au despărțit. În acea perioadă au existat și zvonuri despre o posibilă relație cu Russell Crowe.

Au circulat și povești despre o întâlnire cu Vladimir Putin la un festival de film la Moscova, unde acesta i-ar fi oferit un cadou scump.

