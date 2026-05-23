Ce avere a adunat Gică Hagi în impresionanta carieră. Cine este persoana care are grijă de banii „Regelui”: „Are totul pe mână”

S-a aflat ce avere impresionantă deține cel mai mare fotbalist român din toate timpurile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 23 Mai 2026, 14:15 | Actualizat Joi, 21 Mai 2026, 17:11
Gheorghe Hagi, omul care a dirijat „Generația de Aur” către cea mai bună performanță la un Campionat Mondial, va conduce destinul echipei naționale a României în următorii ani. În primă fază, el țintește calificarea Euro 2028. Iată care este averea pe care o deține „Regele” și ce afaceri derulează de 61 de ani!

Averea deținută de Gică Hagi

Gică Hagi a jucat pentru naționala României la trei campionate mondiale în 1990, 1994, 1998, dar și la trei campionate europene în 1984, 1996 și 2000. După aventurile la Farul, Sportul și Steaua, în 1990, el a făcut pasul către Vest. A jucat la Real Madrid, Brescia, Barcelona și Galatasaray, potrivit Fanatik.

Anii de muncă în fotbal, performanțele, dar și afacerile sale l-au ajutat să devină „Rege” și la capitolul bani.

Potrivit revistei Capital, citată de sursa menționată mai sus, în anul 2024, Gică Hagi ocupa locul 250 în topul celor mai bogați oameni din România. Averea acestuia era estimată la 28-34 de milioane de euro. În urmă cu mai mulți ani, aceeași revistă îl arăta pe Hagi cu o avere de 22-24 de milioane de euro.

Suma uriașă pe care a adunat-o Gică Hagi de-a lungul carierei sale provine din mai multe surse. Mai precis, din salariile și bonusurile din cariera de jucător, dar și din investițiile în academie și club (Viitorul / Farul Constanța).

De-a lungul anilor, acesta a investit zeci de milioane de euro în clubul din Dobrogea. Totodată, derulează și afaceri cu imobiliare și în zona HoReCA. Sunt cunoscute investițiile acestuia în Constanța și în zona litoralului, mai transmite Fanatik.

Cine este persoana care are grijă de banii „Regelui”

În anul 2025, la o conferință organizată cu prilejul împlinirii a 60 de ani, Gică Hagi a vorbit despre impresionanta sa carieră, dar și despre familia lui. Cu această ocazie, liderul „Generației de Aur” a dezvăluit că soția sa, Marilena, este cea care are grijă de toată averea familiei.

„Marilena e mai discretă. E în spate, e patroana. Ea ține tot. Ea e șefa, ea împarte tot. Eu la muncă, ea acasă. Are totul pe mână. Îi mulțumesc că mă suportă. Și că mă iubește. Are grijă de familie, de fată și de băiat. Ea i-a crescut și ei sunt acolo unde sunt datorită ei. Sunt fericit că Ianis și Kira ne văd ca un exemplu”, a devăluit Gică Hagi, potrivit sursei citate mai sus.

Ce salarii a avut Gică Hagi la cluburile mari la care a jucat

După Revoluție, Gică Hagi a fost cap de afiș în lumea transferurilor. În 1990, era cumpărat de Real Madrid de la Steaua pentru 4,3 milioane de dolari. În Spania, „Regele” avea un salariu pe măsură, între 1 – 1,5 milioane de dolari. În perioada Brescia, venitul a fost similar.

În 1994, românul a semnat cu Barcelona, club care îi oferea un salariu de aproape două milioane de dolari pe sezon. În 1996, Gică Hagi a lăsat Vestul pentru o aventură în Turcia.

Giovanni Becali a dezvăluit pentru Fanatik faptul că Gică Hagi avea un salariu de peste trei milioane de dolari în Turcia.

„(n.r. Hagi nu a vrut să semneze cu turcii?) Nu. Nu a vrut. A vrut doar când eu i-am spus: <<Mergem să semnăm pe acei bani!>> Acești bani au fost imenși atunci: trei milioane de dolari. Mai erau prime de alte milioane în cupe, campionat… ”, a povestit acesta, citat de Fanatik.

Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
