Finala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 decembrie 2025. Cum arată preparatele de la main course! Invitații au evaluat farfuriile

Finala sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 decembrie 2025. După proba de starter, a venit rândul main course-urilor să fie evaluate. Echipa lui Alexandru Helju a propus cod negru cu miso, pătrunjel și unt, Luca Zvaleni și echipa sa au ales miel cu cremă de țelină și țelină fondantă, Ștefana Mercori și echipa ei au pregătit piept de rață cu piure de dovleac, iar echipa lui Bogdan Panaite a impresionat cu cotlet de miel la grătar cu cărbuni.

Miercuri, 24.12.2025, 22:50