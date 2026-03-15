Cum arată azi Juliana și Matteo, protagoniștii din „Terra Nostra". Au cucerit telespectatorii cu povestea lor de dragoste

Iată cât de mult s-au schimbat actorii care au dat viață personajelor Matteo și Juliana în telenovela „Terra Nostra”!

Publicat: Duminica, 15 Martie 2026, 17:15 | Actualizat Vineri, 13 Martie 2026, 14:02
Cum arată în prezent Juliana și Matteo, protagoniștii din „Terra Nostra”. Au cucerit telespectatorii cu povestea lor de dragoste | Captură Instagram

Telespectatorii au fost cuceriți de povestea de dragoste emoționantă din „Terra Nostra”, unde Matteo și Juliana încearcă să facă față situațiilor destinate să îi despartă. După ani de la difuzare, actorii care au dat viață personajelor principale nu s-au schimbat prea mult.

Cum arată acum protagoniștii din telenovela „Terra Nostra”

Povestea începe pe un vapor plecat din Genova, care transportă sute de imigranți către Brazilia, în căutarea unei vieți mai bune. Juliana (Ana Paula Arosio, în vârstă de 50 de ani) și Matteo (Thiago Lacerda, în vârstă de 48 de ani) se întâlnesc și se îndrăgostesc, dar fericirea lor nu rezistă prea mult în fața tragediilor care vor urma.

La bordul navei izbucnește ciuma, iar părinții Julianei mor în timpul călătoriei. Astfel, fata rămâne orfană, fiind nevoită să înfrunte singură o lume necunoscută.

În prezent, Thiago Lacerda este un actor împlinit și un tată devotat.

„Sunt tată a trei copii și nu există nimic mai dificil decât să educi și să crești copii în această perioadă. Provocarea este să fii competent să le arăți căile vieții”, a declarat el, într-un interviu, potrivit unei surse.

În ceea ce privește viața profesională, actorul a precizat că cea mai mare provocare a fost decizia de a debuta în teatru.

„Aveam deja trei joburi în televiziune. Și aveam sentimentul că nu știam ce fac acolo. Acel moment a fost foarte provocator. Am făcut teatru când eram tânăr, pentru că eram timid și posibilitatea de a urca pe scenă era improbabilă pentru mine, nu exista nicio șansă”, a explicat Thiago Lacerda, potrivit sursei citate.

Cu ce se ocupă Ana Paula Arosio în prezent

Ana Paula Arosio s-a mutat din Brazilia în Marea Britanie, unde, alături de soțul ei, s-a dedicat producției agricole la o fermă. Ea și arhitectul Henrique Plombon Pinheiro s-au căsătorit în 2010.

În anul 2015, cuplul s-a mutat în orășelul englezesc Swindon. Viața Anei este acum complet diferită de cea pe care o ducea în Brazilia. Ultima ei apariție în telenovele a fost în remake-ul filmului „Ciranda de Pedra”(2008). În 2010, a apărut și în producția „Na Forma da Lei”.

Potrivit sursei citate mai sus, domeniul agricol a pasionat-o mereu pe Ana Paula Arosio. Așadar, nu este de mirare că nunta actriței a avut loc la ferma sa din Santa Rita de Passa Quatro, Sao Paulo. Fiind pasionați de călărie, mirele și mireasa au ajuns la ceremonie călare. Înainte, Ana Paula Arosio a avut relații cu bărbați celebri, precum actorii Marcos Palmeira și Tarcisio Filho.

