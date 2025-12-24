Finala Chefi la cuțite | Sezonul 16, 24 decembrie 2025. Lupta pentru trofeu continuă! Cine sunt cei patru finaliști

Finala sezonului 16 Chefi la cuțite, din 24 decembrie 2025. După probele intense din semifinală, concurenții au ajuns în momentul decisiv în care au stat față în față cu jurații pentru a afla verdictul final. Emoțiile au fost la cote maxime, iar tensiunea a crescut odată cu anunțarea numelor celor care merg mai departe în marea finală a sezonului 16 Chefi la cuțite. Bogdan, Ștefana, Alex și Luca sunt cei patru finaliști care au reușit să îi convingă pe chefi și care vor lupta în ultimul act al competiției.

Miercuri, 24.12.2025, 20:45