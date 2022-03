Cine sunt prezentatorii show-ului pe gheață Dancing on Ice – Vis în doi. Premiera, pe 5 martie de la ora 20.00

Sâmbătă, 5 martie, de la ora 20.00, Antena 1 dă startul unui spectacol fabulos pe gheață – Dancing on Ice – Vis în doi, spectacol ce îi va avea ca amfitrioni pe Ștefan Bănică și Irina Fodor.

„Mă bucur că încep un proiect nou în televiziune și că voi lucra cu echipa cu care am mai lucrat ani buni, tot în televiziune. Îmi place că fac parte dintr-o emisiune care se realizează pentru prima oară în România, Dancing on Ice – Vis în doi, pe care o voi prezenta alături de Irina Fodor. O emisiune extrem de ambițioasă, ținând cont de dificultatea pe care o întâmpină concurenții, care dansează în timp ce patinează.

Plus că, după mulți ani, iată, în sfârșit, o emisiune live, cu totul altceva față de o emisiune înregistrată. Adrenalina va fi mult mai mare și responsabilitatea asemenea. Și, chiar dacă am facut peste 100 de emisiuni în direct, timp de 4 ore, recunosc că tot am emoții. Ne vedem la Dancing on Ice – Vis în doi, live, sâmbătă (5 martie), de la ora 20.00, la Antena 1.”, a declarat Ștefan.

Ce au declarat Ștefan Bănică și Irina Fodor despre provocarea de a fi prezentatorii noului show

„Proiectul ăsta e copleșitor, este frumos și …deloc usor. În patinaj trebuie să fii ferm și în același timp delicat ca un fulg de zăpadă. Fiecare concurent va trebui să își găsească echilibrul ăsta foarte fin, dar după ce îl vor găsi, și am încredere că o vor face, poveștile care se vor spune pe gheață vor fi fermecatoare. Mă bucur mult că patinajul este adus în lumina reflectoarelor într-un show tv. Faptul că prezint alături de Ștefan este pentru mine o onoare și o responsabilitate în aceeași măsură, având în vedere experința lui în tot ce înseamnă emisiuni live”, povestește Irina.

Nouă celebrități au acceptat provocarea Dancing on Ice – Vis în doi și vor patina în direct în fiecare sâmbătă seara cu partenerii lor profesioniști, încercând să impresioneze atât juriul, cât și telespectatorii. Ringul de dans al emisiunii va găzdui perechi hotărâte să arate că sunt în stare să muncească până la epuizare pentru a oferi dansuri memorabile pentru vise ce merită a fi împlinite. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Cătălin Cazacu sunt vedetele care sunt gata să facă spectacol pe gheață sâmbătă, 5 martie, de la ora 20.00, la Antena 1.