Dancing on Ice - Vis în doi, 2 aprilie 2022. Cosmin Natanticu și Maria Andreea Coroamă, dansul elegant cu care au făcut show

Cosmin Natanticu și Maria Andreea Coroamă au reușit să creeze un moment deosebit pe gheață. Cei doi s-au descurcat de minune în noua ediție de la Dancing on Ice - Vis în doi, 2 aprilie 2022, unde au pregătit un dans bazat pe o poveste celebră.

Cosmin Natanticu și Maria Andreea Coroamă, momentul inedit de dans pe gheață la Dancing on ice - Vis în doi, 2 aprilie 2022

Cosmin Natanticu și Maria Andreea Coroamă s-au descurcat foarte bine pe gheață, unde au dansat pentru un caz special. „Mă numesc Maria Coroamă și am 33 de ani, sunt antrenor. Sunt multiplă campioană națională. Antrenamentele mi-au provocat accidentări. Am dureri destul de puternice, am dezvoltat o hernie”, spune partenera lui Cosmin Natanticu.

„Eu am avut o căzătură mare la antrenamente. Mi-e și rușine că trebuie să mă ridice ea. Încercăm să ne scoatem din tensiune. E foarte greu”, au spus cei doi coechipieri în cadrul repetițiilor din această săptămână.

Jurizare Cosmin Natanticu și Maria Andreea Coroamă la Dancing on ice - Vis în doi, 2 aprilie 2022

„Eu nu cred că ai fost timid, eu cred că ai fost un papagal extrem de expresiv. Vei fi iubit de public că ești actorul care nu duce lipsă de obstacole”, a spus Mihai Petre care le-a oferit nota 6,5.

„Îmi place că atunci când Nati intră pe scenă, publicul râde. Problema este că abia aștepți să te agăți de ea. Nesiguranța nu stiu dacă va fi de ajuns”, a spus Elwira Petre care le-a oferit nota 7.

„Cosmin, Maria, a fost un program foarte frumos. Natanticu, te-ai străduit dar nu prea ți-a ieșit. Mi-a plăcut duelul”, a spus Cornel Gheorghe care le-a oferit nota 6.

„Cosmin, îți e frică să încerci lucruri noi. Am văzut o priză la final. Am văzut coregrafie”, a spus Simona Pungă care le-a oferit nota 6,5.

Concurenții Dancing on Ice - Vis în doi vor face spectacol pe gheață în pași de dans

Jean Gavril și Ana, Carmen Grebenișan și Lilian, Oase și Andreea, Cosmin Natanticu și Maria, Sore și Grațiano, dar și Ruby și Zsolt vor da viață unora dintre cele mai îndrăgite povești.

Începând cu ediția din această sâmbătă, toți concurenții rămași în competiție vor primi o provocare din partea juriului ce va constra într-un element tehnic care va trebui să fie prezent în toate coregrafiile.

Pe lângă provocarea săptămânii, cele șase cupluri rămase în competiție vor dansa live coregrafii inspirate din povești. Astfel, Aladin va ieși din lampa lui Ruby și a lui Zsolt, Cosmin Natanticu și Maria vor interpreta povestea lui Blu din Rio, cei mai tari dansatori din Happy Feet vor fi Oase și Andreea, Carmen Grebenișan și Lilian o vor duce pe Alice în Ţara Minunilor, dragostea dintre Frumoasa și Bestia va fi dezvăluită de Jean Gavril și Ana, iar Regatul de Gheață Frozen va prinde culoare sub patinele lui Sore și a lui Grațiano.

Cum îți poți vota echipa preferată de la Dancing on ice - Vis în doi

Nouă celebrități au acceptat provocarea Dancing on Ice - Vis în doi și vor patina în direct în fiecare săptămână cu partenerii lor profesioniști. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Cătălin Cazacu vor face pereche cu alți nouă patinatori profesioniști pentru a realiza un show de neuitat.

Telespectatorii Antena 1 vor avea ocazia să își voteze echipa preferată de la Dancing on ice - Vis în doi pentru a o duce cât mai aproape de Marea Finală. La scurt timp de la momentele senzaționale ale vedetelor alături de partenerii lor și de la notarea juraților, prezentatorii show-ului de dans pe gheață vor anunța „Start Vot”, iar publicul va avea timp să își aleagă prestația favorită.

Oamenii din fața micilor ecrane își pot vota favoriți prin SMS sau aplicație, pentru o perioadă ce va fi comunicată în cadrul emisiunii. Voturile telespectatorilor se contorizează pentru fiecare pereche ce a evoluat în edițiile respective, adunându-se la notele acordate de către jurați. Așadar, clasamentul din fiecare ediție se va realiza ținând cont atât de notele juriului cât și de voturile telespectatorilor, fiind calculate într-un mod egal.

În Marea Finală Dancing on Ice - Vis în doi vor intra doar 3 perechi rămase în concurs în urma etapelor anterioare ale emisiunii. Show-ul de dans pe gheață poate fi vizionat în fiecare sâmbătă live, de la 20.00, la Antena 1.

Fiecare pereche lupta pentru a fi desemnată câștigătoarea emisiunii concurs, dar și pentru realizarea unui vis al unuia dintre partenerii perechii respective. Cel care va beneficia de marele premiu în valoare de 50.000 de euro va fi patinatorul profesionist al echipei câștigătoare.

În prima ediție Dancing on Ice – Vis în doi, pe gheață vor intra 5 perechi. Fiecare dintre acestea va primi un punctaj atât din partea juriului, format din Cornel Gheorghe, Simona Pungă, Mihai și Elwira Petre, cât și din partea telespectatorilor, care pot vota prin SMS și prin intermediul aplicației Antena 1.

Ponderea punctajului este de 50% - juriu, 50% - telespectatori. În cea de-a doua ediție a show-ului, vor patina celelalte 4 perechi din concurs. La finalul prestației lor, se va face un clasament cu toate cele 9 perechi. Ultimele doua clasate vor intra la duel, urmând ca cea care obține cel mai mic punctaj să părăsească competiția.