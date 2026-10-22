Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Alma, furioasă pe mama ei, Silvia, după ce Dan a fost eliberat din închisoare: „Rea și egoistă!”
În episodul 43 din serialul Destine cu parfum de lavandă, din 22 octombrie 2026, Andrei îi spune lui Lăcri că Cip știe adevărul, însă discuția lor este întreruptă de apariția Silviei, mama Almei, care îl apără pe Dan. Alma este revoltată de gestul mamei sale și o acuză că a făcut un lucru groaznic scoțându-l pe Dan din închisoare: „Rea și egoistă!”. Discuția despre adopția copilului dintre Silvia și Lăcri degenerează rapid. Provocată de Silvia, Lăcri își pierde cumpătul și ajunge să o lovească.
Joi, 22.10.2026, 21:07