Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Alma îi reproșează mamei sale că se gândește doar la ea! Silvia îi cere iertare și promite să se schimbe

În episodul 45 din serialul Destine cu parfum de lavandă, din 22 octombrie 2026, după ce află despre haosul din sat, Silvia merge să vorbească cu Alma, însă fiica ei refuză să o asculte. Sătulă să simtă că mama ei o caută doar atunci când are nevoie de ceva, Alma îi reproșează că a contestat testamentul. Silvia încearcă să o convingă că totul este o șansă pentru ele să-și recapete viața. Mai târziu, se întoarce pentru a-și cere iertare și îi mărturisește Almei că vrea să se schimbe.

Joi, 22.10.2026, 23:52