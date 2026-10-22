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Home Destine cu parfum de lavanda Video Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Alma îi reproșează mamei sale că se gândește doar la ea! Silvia îi cere iertare și promite să se schimbe
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Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Alma îi reproșează mamei sale că se gândește doar la ea! Silvia îi cere iertare și promite să se schimbe

În episodul 45 din serialul Destine cu parfum de lavandă, din 22 octombrie 2026, după ce află despre haosul din sat, Silvia merge să vorbească cu Alma, însă fiica ei refuză să o asculte. Sătulă să simtă că mama ei o caută doar atunci când are nevoie de ceva, Alma îi reproșează că a contestat testamentul. Silvia încearcă să o convingă că totul este o șansă pentru ele să-și recapete viața. Mai târziu, se întoarce pentru a-și cere iertare și îi mărturisește Almei că vrea să se schimbe.
Joi, 22.10.2026, 23:52
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(APLAY) Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Andrei o cere în căsătorie pe Teodora în drum spre spital! Cei doi își unesc destinele

(APLAY) Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Andrei o cere în căsătorie pe Teodora în drum spre spital! Cei doi își unesc destinele

Logo show Joi, 22.10.2026, 23:20 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Andrei leșină după ce este expus la substanțe toxice! Poliția intervine de urgență: „A fost otrăvit!”

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Andrei leșină după ce este expus la substanțe toxice! Poliția intervine de urgență: „A fost otrăvit!”

Logo show Joi, 22.10.2026, 22:30 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Vali îl împușcă pe Albert după ce descoperă legătura acestuia cu transportul de substanțe toxice

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Vali îl împușcă pe Albert după ce descoperă legătura acestuia cu transportul de substanțe toxice

Logo show Joi, 22.10.2026, 22:24 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Deșeuri toxice? Podișorul încearcă să afle adevărul despre transportul suspect

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Deșeuri toxice? Podișorul încearcă să afle adevărul despre transportul suspect

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:50 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Mihai merge la cabana din Lavandă să se împace cu Ioana, dar ea îl alungă: „IEȘI!”

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Mihai merge la cabana din Lavandă să se împace cu Ioana, dar ea îl alungă: „IEȘI!”

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:42 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Dan îl folosește pe Călin ca să o aducă pe Teodora înapoi! Disperată, ea îi cere ajutorul lui Andrei

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Dan îl folosește pe Călin ca să o aducă pe Teodora înapoi! Disperată, ea îi cere ajutorul lui Andrei

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:30 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Alma, furioasă pe mama ei, Silvia, după ce Dan a fost eliberat din închisoare: „Rea și egoistă!”

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Alma, furioasă pe mama ei, Silvia, după ce Dan a fost eliberat din închisoare: „Rea și egoistă!”

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:07 Furnicuțele 2026. Connect-R, despre cum l-a schimbat fiica sa, Maya! Ce a mărturisit la „Lucrarea de control”

Furnicuțele 2026. Connect-R, despre cum l-a schimbat fiica sa, Maya! Ce a mărturisit la „Lucrarea de control”

Logo show Joi, 22.10.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Johny Romano, despre întâlnirea cu Connect-R care i-a schimbat viața: „Ne-am înțeles din prima!”

Furnicuțele 2026. Johny Romano, despre întâlnirea cu Connect-R care i-a schimbat viața: „Ne-am înțeles din prima!”

Logo show Joi, 22.10.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Connect-R, recunoscător lui Alex Velea pentru sprijinul oferit în carieră: „Îl consideram competitor”

Furnicuțele 2026. Connect-R, recunoscător lui Alex Velea pentru sprijinul oferit în carieră: „Îl consideram competitor”

Logo show Joi, 22.10.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Connect-R și Shift, duel de cultură generală! Cine greșește primește un balon cu apă în cap

Furnicuțele 2026. Connect-R și Shift, duel de cultură generală! Cine greșește primește un balon cu apă în cap

Logo show Joi, 22.10.2026, 18:09 Furnicuțele 2026. Connect-R și Shift, prietenie din 2005: „Împărțeam mâncarea împreună”! Amintiri de la Asia Express și Te cunosc de undeva

Furnicuțele 2026. Connect-R și Shift, prietenie din 2005: „Împărțeam mâncarea împreună”! Amintiri de la Asia Express și Te cunosc de undeva

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:50
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