Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Deșeuri toxice? Podișorul încearcă să afle adevărul despre transportul suspect

În episodul 44 din serialul Destine cu parfum de lavandă, din 22 octombrie 2026, în timp ce Chanela se recuperează și nu poate merge să verifice transportul care urmează să ajungă în Podișor, Vali se oferă să se ocupe de situație împreună cu Traian. După ce toți cei prezenți inhalează substanțe toxice, localnicii încearcă să afle ce conține transportul suspect: deșeuri toxice sau droguri? Între timp, Lăcrămioara își dă seama că trebuie să accepte funcția de prefect pentru a putea interveni și a-i ajuta pe cei din Podișor.

Joi, 22.10.2026, 21:50