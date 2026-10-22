Destine cu parfum de lavandă | Episodul 45. Vali îl împușcă pe Albert după ce descoperă legătura acestuia cu transportul de substanțe toxice
În episodul 45 din serialul Destine cu parfum de lavandă, din 22 octombrie 2026, Maria află că tatăl ei, Albert, a evadat din închisoare și îl întreabă pe Dan dacă știe ceva despre dispariția acestuia. Dan își dă seama că Albert s-a ocupat de transportul cu substanțe toxice din pădure și pornește pe urmele lui. Întâlnirea dintre cei doi ia însă o turnură neașteptată: Vali apare în timpul discuției și îl împușcă pe Albert!
Joi, 22.10.2026, 22:24