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Home Destine cu parfum de lavanda Video Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Mihai merge la cabana din Lavandă să se împace cu Ioana, dar ea îl alungă: „IEȘI!”
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Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Mihai merge la cabana din Lavandă să se împace cu Ioana, dar ea îl alungă: „IEȘI!”

În episodul 44 din serialul Destine cu parfum de lavandă, din 22 octombrie 2026, Filip o vizitează pe Ioana la cabana din Lavandă și o întreabă dacă se va împăca cu Mihai. Mai târziu, Mihai merge la ea convins că tânăra a luat o decizie și că vor putea fi din nou împreună. Însă reacția Ioanei îl ia prin surprindere: „IEȘI!”. Între timp, Ion îl pune la zid pe Mihai și îl amenință că îl va reclama la comisia de etică a facultății dacă nu o lasă pe Ioana în pace.
Joi, 22.10.2026, 21:42
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Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Andrei leșină după ce este expus la substanțe toxice! Poliția intervine de urgență: „A fost otrăvit!”

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Andrei leșină după ce este expus la substanțe toxice! Poliția intervine de urgență: „A fost otrăvit!”

Logo show Joi, 22.10.2026, 22:30 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Deșeuri toxice? Podișorul încearcă să afle adevărul despre transportul suspect

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Deșeuri toxice? Podișorul încearcă să afle adevărul despre transportul suspect

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:50 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Dan îl folosește pe Călin ca să o aducă pe Teodora înapoi! Disperată, ea îi cere ajutorul lui Andrei

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Dan îl folosește pe Călin ca să o aducă pe Teodora înapoi! Disperată, ea îi cere ajutorul lui Andrei

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:30 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Alma, furioasă pe mama ei, Silvia, după ce Dan a fost eliberat din închisoare: „Rea și egoistă!”

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Alma, furioasă pe mama ei, Silvia, după ce Dan a fost eliberat din închisoare: „Rea și egoistă!”

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:07 Furnicuțele 2026. Connect-R și Shift, prietenie din 2005: „Împărțeam mâncarea împreună”! Amintiri de la Asia Express și Te cunosc de undeva

Furnicuțele 2026. Connect-R și Shift, prietenie din 2005: „Împărțeam mâncarea împreună”! Amintiri de la Asia Express și Te cunosc de undeva

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. Connect-R și Furnicuțele Scama și Blană, provocare de freestyle pe beat

Furnicuțele 2026. Connect-R și Furnicuțele Scama și Blană, provocare de freestyle pe beat

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:33 Furnicuțele 2026. Connect-R, provocare fotbalistică! Artistul și-a testat precizia șutând la poartă

Furnicuțele 2026. Connect-R, provocare fotbalistică! Artistul și-a testat precizia șutând la poartă

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Connect-R, despre copilărie și momente de la 13 ani: „Eram un idiot, nu înțelegeam nimic”

Furnicuțele 2026. Connect-R, despre copilărie și momente de la 13 ani: „Eram un idiot, nu înțelegeam nimic”

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:14 Furnicuțele 2026. Connect-R, despre concertele de la Sala Palatului și momentul special în care fiica a cântat la pian pe scenă

Furnicuțele 2026. Connect-R, despre concertele de la Sala Palatului și momentul special în care fiica a cântat la pian pe scenă

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:08 Mireasa, sezonul 14. Ronaldo și Irina au sărbătorit o lună de relație

Mireasa, sezonul 14. Ronaldo și Irina au sărbătorit o lună de relație

Logo show Joi, 22.10.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 14. Ronaldo a criticat-o dur pe Anne-Mary, după ce a încheiat cunoașterea cu Beleuț!

Mireasa, sezonul 14. Ronaldo a criticat-o dur pe Anne-Mary, după ce a încheiat cunoașterea cu Beleuț!

Logo show Joi, 22.10.2026, 15:33 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Beleuț nu mai sunt într-o cunoaștere

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Beleuț nu mai sunt într-o cunoaștere

Logo show Joi, 22.10.2026, 15:28
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