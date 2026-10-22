Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Mihai merge la cabana din Lavandă să se împace cu Ioana, dar ea îl alungă: „IEȘI!”

În episodul 44 din serialul Destine cu parfum de lavandă, din 22 octombrie 2026, Filip o vizitează pe Ioana la cabana din Lavandă și o întreabă dacă se va împăca cu Mihai. Mai târziu, Mihai merge la ea convins că tânăra a luat o decizie și că vor putea fi din nou împreună. Însă reacția Ioanei îl ia prin surprindere: „IEȘI!”. Între timp, Ion îl pune la zid pe Mihai și îl amenință că îl va reclama la comisia de etică a facultății dacă nu o lasă pe Ioana în pace.

Joi, 22.10.2026, 21:42