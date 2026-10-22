Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Andrei leșină după ce este expus la substanțe toxice! Poliția intervine de urgență: „A fost otrăvit!”
În episodul 44 din serialul Destine cu parfum de lavandă, din 22 octombrie 2026, Dan îi cere lui Andrei să descifreze informațiile despre un transport, însă acesta nu reușește să înțeleagă tot ce este scris pe documente. Ulterior, Dan află de la Teodora că este vorba despre o substanță toxică. Andrei ajunge la camion și își pierde cunoștința din cauza emanărilor. Poliția intervine și îl transportă la spital.
Joi, 22.10.2026, 22:30