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Home Destine cu parfum de lavanda Video Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Andrei leșină după ce este expus la substanțe toxice! Poliția intervine de urgență: „A fost otrăvit!”
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Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Andrei leșină după ce este expus la substanțe toxice! Poliția intervine de urgență: „A fost otrăvit!”

În episodul 44 din serialul Destine cu parfum de lavandă, din 22 octombrie 2026, Dan îi cere lui Andrei să descifreze informațiile despre un transport, însă acesta nu reușește să înțeleagă tot ce este scris pe documente. Ulterior, Dan află de la Teodora că este vorba despre o substanță toxică. Andrei ajunge la camion și își pierde cunoștința din cauza emanărilor. Poliția intervine și îl transportă la spital.
Joi, 22.10.2026, 22:30
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Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Deșeuri toxice? Podișorul încearcă să afle adevărul despre transportul suspect

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Deșeuri toxice? Podișorul încearcă să afle adevărul despre transportul suspect

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:50 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Mihai merge la cabana din Lavandă să se împace cu Ioana, dar ea îl alungă: „IEȘI!”

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 44. Mihai merge la cabana din Lavandă să se împace cu Ioana, dar ea îl alungă: „IEȘI!”

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:42 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Dan îl folosește pe Călin ca să o aducă pe Teodora înapoi! Disperată, ea îi cere ajutorul lui Andrei

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Dan îl folosește pe Călin ca să o aducă pe Teodora înapoi! Disperată, ea îi cere ajutorul lui Andrei

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:30 Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Alma, furioasă pe mama ei, Silvia, după ce Dan a fost eliberat din închisoare: „Rea și egoistă!”

Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Alma, furioasă pe mama ei, Silvia, după ce Dan a fost eliberat din închisoare: „Rea și egoistă!”

Logo show Joi, 22.10.2026, 21:07 Furnicuțele 2026. Connect-R și Shift, prietenie din 2005: „Împărțeam mâncarea împreună”! Amintiri de la Asia Express și Te cunosc de undeva

Furnicuțele 2026. Connect-R și Shift, prietenie din 2005: „Împărțeam mâncarea împreună”! Amintiri de la Asia Express și Te cunosc de undeva

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. Connect-R și Furnicuțele Scama și Blană, provocare de freestyle pe beat

Furnicuțele 2026. Connect-R și Furnicuțele Scama și Blană, provocare de freestyle pe beat

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:33 Furnicuțele 2026. Connect-R, provocare fotbalistică! Artistul și-a testat precizia șutând la poartă

Furnicuțele 2026. Connect-R, provocare fotbalistică! Artistul și-a testat precizia șutând la poartă

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Connect-R, despre copilărie și momente de la 13 ani: „Eram un idiot, nu înțelegeam nimic”

Furnicuțele 2026. Connect-R, despre copilărie și momente de la 13 ani: „Eram un idiot, nu înțelegeam nimic”

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:14 Furnicuțele 2026. Connect-R, despre concertele de la Sala Palatului și momentul special în care fiica a cântat la pian pe scenă

Furnicuțele 2026. Connect-R, despre concertele de la Sala Palatului și momentul special în care fiica a cântat la pian pe scenă

Logo show Joi, 22.10.2026, 17:08 Mireasa, sezonul 14. Ronaldo și Irina au sărbătorit o lună de relație

Mireasa, sezonul 14. Ronaldo și Irina au sărbătorit o lună de relație

Logo show Joi, 22.10.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 14. Ronaldo a criticat-o dur pe Anne-Mary, după ce a încheiat cunoașterea cu Beleuț!

Mireasa, sezonul 14. Ronaldo a criticat-o dur pe Anne-Mary, după ce a încheiat cunoașterea cu Beleuț!

Logo show Joi, 22.10.2026, 15:33 Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Beleuț nu mai sunt într-o cunoaștere

Mireasa, sezonul 14. Anne-Mary și Beleuț nu mai sunt într-o cunoaștere

Logo show Joi, 22.10.2026, 15:28
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