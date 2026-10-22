Destine cu parfum de lavandă | Episodul 43. Dan îl folosește pe Călin ca să o aducă pe Teodora înapoi! Disperată, ea îi cere ajutorul lui Andrei

În episodul 43 din serialul Destine cu parfum de lavandă, din 22 octombrie 2026, Dan face tot posibilul să o recâștige pe Teodora și ajunge să îl folosească pe Călin pentru a o manipula. Băiatului nu i se mai dă voie să meargă la școală, iar Teodora, copleșită de situație, se duce în lacrimi la Andrei și îi mărturisește că nu știe cum să divorțeze de Dan fără ca totul să se transforme într-un haos.

Joi, 22.10.2026, 21:30