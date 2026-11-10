Ce a făcut Oana Moșneagu în India, înainte să devină actriță. Experiența despre care puțini știu: „M-am întors cu datorii”

Oana Moșneagu a povestit la „Furnicuțele” cu ce s-a ocupat în India înainte de a deveni actriță și de ce s-a întors în țară cu datorii: „Mi-a mers prost, foarte prost”.

Oana Moșneagu a fost invitată în emisiunea „Furnicuțele”, unde a stat de vorbă cu prezentatorul Cătălin Măruță despre momente importante din viața sa. Printre subiectele abordate s-a numărat și perioada în care actrița a plecat în India, cu speranța că va reuși să strângă bani pentru a-și urma visul de a deveni actriță. Puțini știu însă cu ce s-a ocupat înainte să cunoască succesul în lumea televiziunii și a teatrului și cât de dificilă a fost experiența din străinătate.

Cu ce s-a ocupat Oana Moșneagu în India înainte să devină actriță

Invitata a povestit că pasiunea pentru actorie a apărut cu mult timp înainte de a ajunge cunoscută, însă nu a avut curajul să își urmeze visul încă de la început. Venind dintr-un oraș mic de provincie, Oana considera că o carieră în acest domeniu era greu de atins și că avea nevoie de o variantă mai sigură pentru viitorul său.

„Cocheteam cu actoria, dar nu am avut curaj. Eu am crezut, auzind că trebuie să-mi găsesc o meserie, așa cum mulți dintre noi au făcut probabil, că este un vis irealizabil. Nu aveam curaj pentru că știam că e un vis destul de greu de atins și de realizat, veneam dintr-un oraș mic, de provincie. Mult mai târziu, când am ales o altă facultate, care mi se părea mie mai sigură, mult mai târziu, când am văzut că nu pot să nu încerc, le-am zis și lor”, a povestit Oana Moșneagu.

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De ce s-a întors Oana Moșneagu cu datorii din India

Actrița a dezvăluit că părinții săi au aflat despre planurile ei și au reacționat diferit. Dacă mama sa a fost încântată de ideea de a pleca în străinătate pentru a lucra ca model, tatăl a fost mai greu de convins. În cele din urmă, însă, amândoi i-au acceptat decizia.

Oana Moșneagu a plecat în India cu speranța că va reuși să câștige suficienți bani pentru a-și finanța cursurile de actorie. Planul nu a decurs însă așa cum își imaginase, iar experiența profesională de acolo s-a dovedit mult mai dificilă decât se aștepta.

„Mama a fost mai încântată de ideea de modeling, dar tata a fost mai greu de convins, însă a zis ok. Când am plecat în India ca model, le-am explicat că vreau să fac asta ca să strâng niște bani. În mintea mea, plecam din țară, mă întorceam cu niște bani și puteam să fac cursuri de actorie. M-am întors cu datorii. Mi-a mers prost, foarte prost. Când pleci ca model în afara țării, e o agenție care îți plătește niște lucruri. Tu, când ai joburi, din tot ce câștigi, le dai lor să acoperi cheltuielile și îți mai rămâne și ție o bucățică mică, dar eu nu am reușit să-mi acopăr toate cheltuielile”, a mărturisit actrița.

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Experiența din India nu a făcut-o să renunțe la actorie

Deși s-a întors în țară cu datorii, nu cu economiile la care sperase, Oana Moșneagu nu a renunțat la visul său. Experiența a reprezentat o lecție importantă, iar actrița a continuat să caute o cale prin care să ajungă în domeniul care o atrăgea încă din adolescență.

În cele din urmă, perseverența a ajutat-o să își construiască o carieră în actorie, iar astăzi este cunoscută publicului atât pentru proiectele sale profesionale, cât și pentru relația cu soțul ei, Vlad Gherman.