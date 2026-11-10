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Ce a făcut Oana Moșneagu în India, înainte să devină actriță. Experiența despre care puțini știu: „M-am întors cu datorii”

Oana Moșneagu a povestit la „Furnicuțele” cu ce s-a ocupat în India înainte de a deveni actriță și de ce s-a întors în țară cu datorii: „Mi-a mers prost, foarte prost”.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 18:12 | Actualizat Marti, 10 Noiembrie 2026, 18:12
Ce a făcut Oana Moșneagu în India, înainte să devină actriță. Experiența despre care puțini știu: „M-am întors cu datorii” | Antena 1
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Oana Moșneagu a fost invitată în emisiunea „Furnicuțele”, unde a stat de vorbă cu prezentatorul Cătălin Măruță despre momente importante din viața sa. Printre subiectele abordate s-a numărat și perioada în care actrița a plecat în India, cu speranța că va reuși să strângă bani pentru a-și urma visul de a deveni actriță. Puțini știu însă cu ce s-a ocupat înainte să cunoască succesul în lumea televiziunii și a teatrului și cât de dificilă a fost experiența din străinătate.

Cu ce s-a ocupat Oana Moșneagu în India înainte să devină actriță

Invitata a povestit că pasiunea pentru actorie a apărut cu mult timp înainte de a ajunge cunoscută, însă nu a avut curajul să își urmeze visul încă de la început. Venind dintr-un oraș mic de provincie, Oana considera că o carieră în acest domeniu era greu de atins și că avea nevoie de o variantă mai sigură pentru viitorul său.

„Cocheteam cu actoria, dar nu am avut curaj. Eu am crezut, auzind că trebuie să-mi găsesc o meserie, așa cum mulți dintre noi au făcut probabil, că este un vis irealizabil. Nu aveam curaj pentru că știam că e un vis destul de greu de atins și de realizat, veneam dintr-un oraș mic, de provincie. Mult mai târziu, când am ales o altă facultate, care mi se părea mie mai sigură, mult mai târziu, când am văzut că nu pot să nu încerc, le-am zis și lor”, a povestit Oana Moșneagu.

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De ce s-a întors Oana Moșneagu cu datorii din India

Actrița a dezvăluit că părinții săi au aflat despre planurile ei și au reacționat diferit. Dacă mama sa a fost încântată de ideea de a pleca în străinătate pentru a lucra ca model, tatăl a fost mai greu de convins. În cele din urmă, însă, amândoi i-au acceptat decizia.

Oana Moșneagu a plecat în India cu speranța că va reuși să câștige suficienți bani pentru a-și finanța cursurile de actorie. Planul nu a decurs însă așa cum își imaginase, iar experiența profesională de acolo s-a dovedit mult mai dificilă decât se aștepta.

„Mama a fost mai încântată de ideea de modeling, dar tata a fost mai greu de convins, însă a zis ok. Când am plecat în India ca model, le-am explicat că vreau să fac asta ca să strâng niște bani. În mintea mea, plecam din țară, mă întorceam cu niște bani și puteam să fac cursuri de actorie. M-am întors cu datorii. Mi-a mers prost, foarte prost. Când pleci ca model în afara țării, e o agenție care îți plătește niște lucruri. Tu, când ai joburi, din tot ce câștigi, le dai lor să acoperi cheltuielile și îți mai rămâne și ție o bucățică mică, dar eu nu am reușit să-mi acopăr toate cheltuielile”, a mărturisit actrița.

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Experiența din India nu a făcut-o să renunțe la actorie

Deși s-a întors în țară cu datorii, nu cu economiile la care sperase, Oana Moșneagu nu a renunțat la visul său. Experiența a reprezentat o lecție importantă, iar actrița a continuat să caute o cale prin care să ajungă în domeniul care o atrăgea încă din adolescență.

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În cele din urmă, perseverența a ajutat-o să își construiască o carieră în actorie, iar astăzi este cunoscută publicului atât pentru proiectele sale profesionale, cât și pentru relația cu soțul ei, Vlad Gherman.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, dezvăluiri despre planurile de a deveni părinți. Ce decizie au luat în privința unui copi...

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