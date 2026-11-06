Oana Moșneagu, agent sub acoperire în noul serial al Ruxandrei Ion, de la Antena 1. Cine e Sânziana, personajul pe care îl va juca

Oana Moșneagu va interpreta rolul Sânzianei în noul serial „Inimă sub acoperire”, semnat de Ruxandra Ion, la Antena 1. Cine este personajul actriței.

Oana Moșneagu se alătură distribuției noului serial „Inimă sub acoperire”, pregătit de Ruxandra Ion pentru Antena 1. Actrița va interpreta un personaj pe nume Sânziana, o tânără cu o condiție fizică excelentă, care lucrează ca agent sub acoperire.Ce a dezvăluit actrița despre rolul său și ce surprize pregătește personajul în noua producție.

Oana Moșneagu, într-un rol nou la Antena 1. Ce spune despre Sânziana, personajul pe care îl va juca

Oana Moșneagu va avea parte de o nouă provocare profesională în noul serial de la Antena 1, „Inimă sub acoperire”. Personajul său, Sânziana, este o tânără care activează în domeniul investigațiilor și lucrează sub acoperire.

Rolul îi oferă actriței ocazia de a explora o latură diferită a talentului său. Sânziana este un personaj care trebuie să fie atent la fiecare detaliu și să știe cum să gestioneze situațiile dificile. Meseria pe care o are presupune curaj, disciplină și multă stăpânire de sine.

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Oana Moșneagu a publicat un videoclip în care a vorbit despre noul său rol. Actrița nu și-a ascuns entuziasmul și le-a transmis fanilor că își dorește ca aceștia să descopere cât mai curând povestea personajului.

„De-abia așteptaaaam să vă dau această veste și de-abia aștept să o cunoașteți pe Sânziana mai bine! Vă întâlniți cu ea pe micile ecrane, în noua producție Antena 1, «Inimă sub acoperire», în curând❤️

Curioși să o vedeți pe Sânzi în acțiune?”, a scris Oana Moșneagu în mesajul care a însoțit videoclipul.

Cine aduce cei mai mulți bani în casa lui Vlad Gherman și a Oanei Moșneagu. Ce spune actorul despre veniturile lor

Vlad Gherman și Oana Moșneagu formează unul dintre cuplurile cunoscute din showbizul românesc. Cei doi au o relație în care spun că se susțin reciproc, inclusiv atunci când vine vorba despre bani. Deși veniturile lor nu au fost întotdeauna egale, actorii susțin că nu au transformat niciodată acest subiect într-un motiv de ceartă.

Vlad Gherman a vorbit, în urmă cu ceva timp, despre felul în care el și soția sa își gestionează banii. Actorul a recunoscut că preferă să contribuie mai mult la cheltuielile familiei și că își dorește să câștige mai mult. Cu toate acestea, spune că nu există o competiție financiară între el și Oana Moșneagu.

„Eu, ca bărbat, tot ce pot să spun e că, evident, prefer să plătesc eu mai des, să aduc eu mai mulți bani în casă. Asta nu înseamnă că e o competiție între noi, înseamnă că mie îmi place să trag mai mult de mine și să mă forțez să produc mai mult. E o chestie pe care vreau să mi-o asum. Cred că niciunui bărbat nu i-ar plăcea să știe că femeia câștigă mai mult; se simte prost. Noi ne-am asumat și perioade din astea.

Au fost și perioade în care Oanei îi mergea mult mai bine financiar decât îmi mergea mie, dar și perioade în care s-au schimbat rolurile și tot așa. Ce e important e că noi niciodată nu avem discuții pe tema asta, nu există: banii mei sunt banii mei, banii tăi sunt banii tăi, sunt banii noștri. Întotdeauna când ne gândim la orice investiție, orice vrem să facem, acum, de exemplu, ne dorim să ne mutăm, niciodată nu s-a pus problema că tu dai atât, eu dau atât; nici nu contează.”, a povestit Vlad Gherman pentru spynews.ro cu ceva vreme în urmă.

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