Oana Moșneagu și Vlad Gherman au dezvăluit cum a început povestea lor de iubire, cine a făcut primul pas și de ce au ținut relația secretă câteva luni.

Cum a început, de fapt, povestea de iubire dintre Oana Moșneagu și Vlad Gherman. Ce a mărturisit actrița despre începutul relației | Antena 1

Oana Moșneagu și Vlad Gherman formează unul dintre cuplurile apreciate din showbizul românesc. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu doi ani, iar recent au făcut un nou pas important în viața lor de familie: și-au cumpărat un apartament împreună. Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, actrița a vorbit despre relația cu soțul său, dar și despre începuturile poveștii lor de iubire.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, dezvăluiri despre începutul poveștii lor de iubire

Prezentatorul emisiunii i-a pregătit Oanei o surpriză și l-a invitat în platoul de filmare și pe Vlad Gherman. Cei doi au rememorat câteva dintre cele mai importante momente ale relației lor și au dezvăluit detalii mai puțin cunoscute despre perioada în care au început să se apropie.

Întrebați cine a făcut primul pas, Vlad a mărturisit că el a fost cel care a luat inițiativa. Totuși, lucrurile nu au fost atât de simple la început, iar Oana a recunoscut că a ezitat să înceapă o relație cu actorul.

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„Primul pas a fost când dansam ca doi prieteni buni ce eram și, dintr-o dată, a încercat să mă sărute și nu i-am dat voie. I-am zis: «Gherman, nu e bine!». Erau foarte multe motive pentru care nu ar fi trebuit să începem o relație atunci. Eram proaspăt despărțiți amândoi. Așa am și ajuns să ne apropiem atât de tare, pentru că sufeream în aceeași încăpere, fiecare după fostul, fosta. Ne-am împrietenit, era o situație foarte ciudățică și cu riscuri, cu fosta lui iubită, cu care eu m-am împrietenit pe set. Era și mai mic de vârstă ca mine. Am ținut relația secretă câteva luni”, a povestit Oana Moșneagu.

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Cum au reacționat familiile celor doi când au aflat despre relația lor

Cei doi actori și-au amintit și de momentul în care au decis să le dezvăluie familiilor și apropiaților că formează un cuplu. Oana și Vlad au mărturisit că au o relație foarte bună cu părinții lor, iar întâlnirile dintre familii au fost momente importante pentru amândoi.

Vlad Gherman și-a amintit că a avut emoții atunci când a cunoscut pentru prima dată părinții partenerei sale, semn că își dorea ca lucrurile să decurgă cât mai bine.

„Cred că am avut emoții la prima întâlnire cu părinții ei”, a spus actorul.

La rândul ei, Oana Moșneagu a rememorat momentul în care i-a povestit mamei sale că s-a îndrăgostit de Vlad. Actrița a mărturisit că sentimentele sale erau foarte puternice și că își amintește și acum emoția pe care a trăit-o atunci.

„Îmi aduc aminte starea aia și mama. I-am spus că m-am îndrăgostit atât de tare”, a povestit actrița.

Oana Moșneagu a mai dezvăluit că părinții săi au, la rândul lor, o relație foarte bună cu socrii ei. Astfel, dincolo de povestea lor de iubire, cei doi au reușit să construiască și o legătură apropiată între familii.