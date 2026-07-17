„Furnicuțele”, invitat Marcel Pavel. Cum arată copiii artistului. Imagini rare din familie

Marcel Pavel și-a prezentat copiii la „Furnicuțele”. Artistul a vorbit despre talentul lor, relația din familie și a oferit imagini rare alături de cei dragi.

Marcel Pavel și-a prezentat copiii la „Furnicuțele”. Artistul a vorbit despre talentul lor, relația din familie și a oferit imagini rare alături de cei dragi. | Antena 1

Marcel Pavel a avut parte de o surpriză de proporții în cadrul emisiunii „Furnicuțele”, unde s-a reunit cu doi dintre copiii săi, invitați în platou de Denise. Momentul a fost unul încărcat de emoție, iar artistul a vorbit deschis despre familia sa și despre legătura specială pe care o are cu cei trei copii.

Cum arată copiii artistului. Imagini rare din familie

Interpretul a dezvăluit că este un tată mândru și că fiecare dintre copiii săi și-a descoperit propriul drum, având în comun pasiunea pentru artă și muzică.

„Avem trei copii, doi băieți și o fetiță, dar fata a venit mai târziu. Fetița mea are 13 ani. Sunt foarte talentați copiii mei. Richard este un copil excepțional, băiatul meu cel mare, are auz absolut. Cu asta te naști. Sasha este un DJ foarte bun. Băiatul meu o să ajungă de talie internațională. Iuvenalia face balet clasic”, a spus Marcel Pavel.

Articolul continuă după reclamă

La scurt timp după această mărturisire, telespectatorii au putut urmări imagini rare din arhiva familiei, în care cei trei copii își demonstrează talentul artistic. Fotografiile și înregistrările au surprins momente din copilăria lor, dar și evoluția fiecăruia în domeniul pe care și l-a ales.

Surpriza nu s-a oprit aici. În platoul emisiunii au intrat Sasha și Iuvenalia, doi dintre copiii artistului, spre bucuria tatălui lor.

„Richard este plecat din București și nu a putut să vină. El este băiatul meu cel mare. Ea este Iuvenalia, iar el este Sasha”, a spus Marcel Pavel, prezentându-și copiii.

Curioasă să afle cum este artistul dincolo de lumina reflectoarelor, Denise i-a întrebat pe cei doi cum este tatăl lor acasă.

„Tata este perfecționist. Așa cum este pe scenă, are o exigență foarte mare. Dacă aș desena un cerc, i-ar găsi o imperfecțiune”, a povestit Sasha, stârnind râsete în platou.

Iuvenalia a confirmat că tatăl său este exigent, însă recunoaște că relația dintre ei este una aparte.

„Este exigent, dar mă tratează diferit pentru că sunt fată”, a spus adolescenta.

Marcel Pavel a explicat că, deși încearcă să fie un părinte echilibrat, are o slăbiciune evidentă pentru fiica sa și îi este greu să o supere.

„Iuvenalia este dominantă, ca să spun așa. Băieților le mai atrag atenția, însă la ea mă gândesc de două ori înainte să fac asta, ca să nu se supere pe mine. Pentru că, dacă nu vorbește cu mine, sufăr enorm”, a mărturisit artistul.

Replica fiicei sale a stârnit zâmbete atât în platou, cât și în rândul telespectatorilor.

„Când se supără el pe mine spune că nu vorbește cu mine, dar, de fapt, eu sunt cea care nu vorbește cu el”, a glumit Iuvenalia.

Dincolo de momentele amuzante, întâlnirea a evidențiat relația apropiată dintre Marcel Pavel și copiii săi. Artistul a vorbit cu emoție despre rolul pe care familia îl joacă în viața sa și despre valorile pe care încearcă să le transmită mai departe.

„Familia reprezintă cea mai importantă latură pentru mine”, a spus Marcel Pavel, subliniind că succesul profesional nu ar avea aceeași valoare fără sprijinul și iubirea celor dragi.

Revederea cu Sasha și Iuvenalia, imaginile rare din arhiva familiei și mărturisirile sincere ale artistului au transformat ediția emisiunii „Furnicuțele” într-un moment emoționant, apreciat de telespectatori.