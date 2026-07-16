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"Furnicuțele", invitat Andrei Bănuță. Cum comentează artistul zvonurile despre viața personală

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Andrei Bănuță nu a putut evita subiectul dragoste. Artistul a vorbit despre asta și a fost cât se poate de sincer.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 16 Iulie 2026, 20:15 | Actualizat Joi, 16 Iulie 2026, 16:43
"Furnicuțele", invitat Andrei Bănuță. Cum comentează artistul zvonurile despre viața personală | antena 1
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Andrei Bănuță a vorbit deschis despre viața sentimentală și despre felul în care privește iubirea.

Cum comentează artistul zvonurile despre viața personală

Invitat în emisiunea „Furnicuțele”, artistul a mărturisit că este convins că dragostea adevărată există, chiar dacă, în prezent, nu se află într-o relație.

Convingerea sa vine din exemplul oferit de părinți. Mama și tatăl său au avut o poveste de iubire care l-a impresionat încă din copilărie, iar artistul spune că tocmai datorită lor crede că doi oameni pot rămâne împreună până la sfârșitul vieții.

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„Părinții mei s-au iubit de la cer până la pământ și o fac în continuare”, a spus Andrei Bănuță.

Artistul a explicat că cei doi au trecut prin multe încercări, inclusiv diferența de vârstă de 13 ani și numeroase obstacole pe care viața le-a scos în calea lor, însă au rămas uniți.

Cu toate că își dorește să își întemeieze o familie, Andrei recunoaște că acum nu simte că este momentul potrivit pentru o relație.

„O relație are nevoie de dedicare. Nu m-aș angaja acum, pentru că nu aș putea să onorez contractul”, a mărturisit el.

Artistul spune că programul încărcat și concertele aproape zilnice nu îi permit să ofere timpul și atenția pe care le merită o parteneră.

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Totuși, Andrei a lăsat să se înțeleagă că există o femeie foarte importantă în viața lui.

„Este o femeie pe care o iubesc și o voi iubi toată viața mea”, a spus acesta, adăugând că, din ceea ce i-a transmis, sentimentele sunt reciproce.

Ce declarații i-a făcut lui Denise Rifai

În cadrul interviului acordat lui Denise Rifai, Andrei Bănuță a vorbit și despre felul în care definește fericirea. Artistul a mărturisit că, din punct de vedere profesional, trăiește cea mai bună perioadă a vieții sale și că veniturile pe care le obține au depășit orice așteptare.

Cu toate acestea, spune că succesul financiar nu este suficient.

„Am început să fac bani mai mulți decât am sperat. Dar am văzut oameni foarte bogați și foarte singuri”, a explicat artistul. I-a spus prezentatoarei că are un zâmbet frumos și că formatul emisiunii Furnicuțele îl pune în valoare.

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Andrei Bănuță consideră că adevărata împlinire va veni în momentul în care va avea propria familie, pe care să o iubească și să o protejeze.

Artistul a mai recunoscut că este gelos, însă nu se consideră posesiv. În același timp, spune că nu își dorește o relație doar de dragul de a avea pe cineva alături, ci așteaptă momentul în care va putea oferi toată atenția persoanei iubite. Până atunci, rămâne concentrat pe muzică și pe proiectele care i-au adus succesul din ultimii ani.

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