„Furnicuțele”, invitat Marcel Pavel. Cum arăta artistul la 25 de ani: „Am fost un rocker înrăit”

Marcel Pavel, invitat la „Furnicuțele”, a făcut dezvăluiri despre tinerețe, prima apariție ca solist la 25 de ani și perioada în care era rocker.

Marcel Pavel, invitat la „Furnicuțele”, a făcut dezvăluiri despre tinerețe, prima apariție ca solist la 25 de ani și perioada în care era rocker. | Antena 1

Invitatul de astăzi la „Furnicuțele” a fost nimeni altul decât Marcel Pavel. Cum arăta artistul la 25 de ani: „Am fost un rocker înrăit”

Invitatul ediției de astăzi a emisiunii „Furnicuțele” a fost nimeni altul decât Marcel Pavel. Îndrăgitul artist și-a amintit cu drag de momentele importante din viața sa, a avut parte de surprize de proporții și a oferit publicului numeroase momente muzicale deosebite.

Cum arăta artistul la 25 de ani: „Am fost un rocker înrăit”

Într-unul dintre segmentele emisiunii, Marcel Pavel a vorbit despre familia sa, dar și despre pasiunile care i-au marcat copilăria și tinerețea. Artistul a dezvăluit că, deși prima sa apariție ca solist a avut loc în jurul vârstei de 25 de ani, dragostea pentru muzică s-a născut cu mult înainte.

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Denise le-a prezentat telespectatorilor câteva fotografii rare din arhiva personală a artistului, surprinse în perioada în care acesta avea 25 de ani. Imaginile au stârnit numeroase reacții, iar Marcel Pavel a povestit cu nostalgie despre acea etapă a vieții sale.

„La vârsta de 25 de ani, vocal am început să cânt, dar la vârsta de 3 ani am început să mă îndrăgostesc de tobe. Nu aveam tobe atunci, dar improvizam în tigăile mamei, în bucătărie, sau rupeam niște bețe din salcâm. Așa am început să cânt. Părinții mei și-au dat seama că toți din familie avem această pasiune”, a povestit Marcel Pavel.

Artistul a vorbit și despre influența pe care familia a avut-o asupra parcursului său artistic, mărturisind că talentul muzical a fost moștenit. Acesta și-a amintit cu emoție de relația specială pe care a avut-o cu bunicul său, despre care spune că i-a lăsat moștenire vocea și dragostea pentru muzică.

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„Eu am studiat violoncelul în școală, iar tobele erau un instrument secundar, învățat autodidact. Totuși, am îndrăgit mai mult tobele decât violoncelul. Am fost rocker, aveam părul lung, îmi ajungea aproape până la coate. Am fost un rocker înrăit”, a declarat artistul, stârnind zâmbetele celor prezenți în platou.

Marcel Pavel și-a amintit și de momentul în care a făcut primii pași în cariera de solist, explicând că, la început, îmbina cântatul cu interpretarea la tobe.

„Aici aveam 25 de ani, cred, și a fost prima mea apariție ca solist. Atunci băteam și la tobe, dar cântam și cu vocea”, a mai spus acesta, privind imaginile din tinerețe.

Fotografiile din arhiva personală au impresionat publicul, mulți telespectatori remarcând cât de diferit era look-ul artistului în acea perioadă. Cu părul lung și un stil inspirat de muzica rock, Marcel Pavel era aproape de nerecunoscut față de imaginea elegantă cu care și-a obișnuit fanii în ultimii ani.

Momentul emoționant al emisiunii a venit spre final, când Marcel Pavel a intrat în direct prin apel video cu sora sa, Gina Pavel. Cei doi au depănat amintiri din copilărie și au vorbit despre legătura puternică dintre membrii familiei, oferind publicului o discuție sinceră și plină de emoție. Revederea a fost una dintre cele mai apreciate secvențe ale ediției, demonstrând încă o dată cât de importantă este familia pentru îndrăgitul artist.

Pe lângă confesiunile despre trecut, Marcel Pavel a oferit și momente muzicale care au fost răsplătite cu aplauze, transformând ediția de astăzi a emisiunii „Furnicuțele” într-o întâlnire memorabilă pentru telespectatori.