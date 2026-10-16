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Maurice Munteanu a reușit să învingă una dintre cele mai mari frici ale sale la Asia Express. Ce a mărturisit: „Sunt vindecat…”

Maurice Munteanu a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa și despre felul în care participarea la Asia Express l-a ajutat să-și înfrunte temerile.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 19:00 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 16:57
Maurice Munteanu a reușit să învingă una dintre cele mai mari frici ale sale la Asia Express. Ce a mărturisit: „Sunt vindecat…” | antena 1
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Cunoscut pentru stilul său direct și pentru aparițiile sale în lumea modei și a televiziunii, acesta a dezvăluit că s-a confruntat cu episoade severe de panică, care ajunseseră să-i afecteze inclusiv activitățile obișnuite.

Experiența din cadrul emisiunii a devenit pentru el mai mult decât o aventură filmată în locuri îndepărtate. A fost o ocazie de a-și testa limitele și de a descoperi că unele dintre fricile care îi controlau viața puteau fi depășite.

Maurice Munteanu, despre perioada în care atacurile de panică îi controlau viața

Maurice a povestit că s-a confruntat cu tulburare de panică, iar simptomele erau atât de intense, încât îi era greu să-și desfășoare activitățile de zi cu zi. Până și mersul la sală devenise o provocare. În timpul exercițiilor, atunci când simțea că îi crește pulsul, se speria, întrerupea antrenamentul și pleca.

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Situația ajunsese într-un punct în care ajunsese frecvent la camerele de gardă din București. A trecut atât prin sistemul public de sănătate, cât și prin cel privat, însă teama și rușinea provocate de repetarea acestor episoade îi îngreunau și mai mult situația.

Unul dintre momentele pe care le-a rememorat a fost o noapte în care s-a dus la Spitalul Municipal, în jurul miezului nopții, dar nu a mai avut curajul să intre. A rămas pe o bancă timp de șase ore.

„A fost un coșmar”, a mărturisit Maurice, descriind perioada în care panica îi limita libertatea și îi afecta viața.

Cum l-a ajutat Asia Express să-și înfrunte fricile

Participarea la Asia Express a reprezentat o provocare importantă pentru Maurice, mai ales din cauza fricii de zbor, care se dezvoltase treptat până în punctul în care evita complet să călătorească cu avionul. Acceptarea propunerii de a participa la emisiune a însemnat, astfel, și o confruntare directă cu propriile limite.

Maurice a descris experiența drept o formă de terapie personală. A avut ocazia să înțeleagă că multe dintre lucrurile de care se temea existau, într-o anumită măsură, în propria minte și că putea să le privească diferit.

Vorbind despre schimbarea pe care a simțit-o, acesta a făcut referire și la melatonină, despre care a spus, cu umor, că a contribuit la momentul în care a început să se raporteze altfel la fricile sale. A explicat că a ajuns să analizeze aceste temeri în detaliu, până când și-au pierdut puterea asupra lui.

La final, Maurice a transmis și un mesaj important celor care se confruntă cu probleme asemănătoare: este esențial să ceară ajutor medical. Deși el spune că s-a vindecat, a subliniat că mersul la medic este vital și nu trebuie înlocuit cu alte soluții.

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