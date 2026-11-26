Deși dansul este meseria și marea pasiune a lui Mihai Petre, celebrul coregraf a avut parte de un moment mai puțin reușit chiar în ziua nunții sale.

Mihai Petre a dansat „greșit” chiar la propria nuntă! Ce s-a întâmplat și cum a povestit momentul neașteptat | antena 1

Juratul a dezvăluit că nu a făcut cea mai bună alegere înainte de dansul mirilor, iar experiența nu a fost deloc cea pe care și-o imaginase. Mai mult, recunoaște că a dansat greșit și că momentul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor sale.

Invitat alături de soția sa, Elwira Petre, Mihai a vorbit despre viața dedicată dansului, despre performanțele obținute de-a lungul anilor, dar și despre momentele care i-au marcat cariera și povestea de dragoste. La 47 de ani, acesta spune că dansul i-a adus tot ce are mai important: familia, soția, copiii și numeroși prieteni.

Ce greșeală a făcut Mihai Petre la propria nuntă

Unul dintre cele mai amuzante detalii dezvăluite de coregraf a fost legat de dansul mirilor. Mihai Petre a mărturisit că, înainte de momentul mult așteptat, a consumat alcool, deși ulterior și-a dat seama că ar fi fost mult mai bine să nu o facă.

Articolul continuă după reclamă

„La nuntă m-ar fi ajutat să nu consum nimic alcoolic înainte de dansul mirilor. Înainte era visul meu. Auzisem vorba asta că pe la competiții unii o mai fac, că poate se deschid anumite chakre, simțuri. Am făcut-o și nu e bine”, a povestit Mihai Petre.

Coregraful nu a ascuns că experiența nu a fost una reușită din punct de vedere profesional și a recunoscut, cu umor, că nu a oferit cel mai bun moment al său pe ringul de dans.

„N-a fost cel mai bun dans al meu, să spun așa”, a explicat acesta.

Povestea de dragoste dintre Mihai și Elwira a început pe ringul de dans

Mihai Petre și Elwira se cunosc de peste două decenii, iar întâlnirea lor a avut loc în Republica Moldova. La vremea respectivă, ambii aveau nevoie de un nou partener de dans, după ce partenerii lor anteriori nu mai puteau continua.

Mihai auzise despre talentul unei dansatoare din Polonia și a decis să o cunoască. După ce au făcut o probă împreună, coregraful a fost convins că pot forma o echipă și a sunat-o pe Elwira pentru a-i spune că vor dansa împreună.

Începutul nu a fost însă lipsit de tensiuni. Presiunea era uriașă, Mihai își dorea să câștige din nou Campionatul Național și avea la dispoziție doar câteva luni pentru a-și construi un nou parteneriat. Elwira era mult mai relaxată, în timp ce el trăgea de antrenori și avea uneori conflicte în sala de dans.

Nici comunicarea nu era tocmai simplă, întrucât Elwira nu vorbea română, iar cei doi au fost nevoiți să se înțeleagă în engleză.

Momentul în care și-au dat seama că între ei este mai mult decât dans

Elwira a povestit că, după un campionat, cei doi s-au întors acasă împreună, în mașina tatălui lui Mihai. Stăteau pe bancheta din spate, iar coregraful a ținut-o de mână pe tot parcursul drumului.

Pentru ea, acel gest a fost începutul unei povești de iubire. Deși știa că îl iubește, Elwira avea o problemă: tatăl ei accepta cu greu ideea că fiica sa plecase din Polonia și se mutase în altă țară.

„Nu regret. Nicidecum”, a spus aceasta despre decizia de a-și urma iubirea.

Astăzi, Mihai și Elwira au o familie împreună, iar coregraful spune fără ezitare că soția sa este omul care i-a schimbat viața. „Dacă nu era ea, mai erai unde ești?”, a fost întrebat. Răspunsul lui a fost categoric: „Nu, pentru că ea e... ea e tot”.