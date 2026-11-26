Mihai Petre și Rareș Cojoc au o legătură care depășește relația dintre un profesor și un fost cursant.

Ce legătură există între Mihai Petre și Rareș Cojoc! De când se cunosc cei doi dansatori: „E un băiat extraordinar” | antena 1

Coregraful îl cunoaște pe Rareș încă de când acesta avea aproximativ 9-10 ani și venea la școala de dans pentru ore.

Ce legătură există între Mihai Petre și Rareș Cojoc!

Își amintește că, încă de la vârsta junioratului, băiatul îl aborda și îi punea tot felul de întrebări, semn că era curios, implicat și dornic să învețe. Astăzi, Rareș Cojoc are, la rândul său, ore la școala lui Mihai Petre, iar fostul său mentor vorbește despre el cu multă apreciere.

„E un băiat extraordinar”, a spus Mihai, rememorând primele întâlniri cu Rareș. Pentru coregraf, este o bucurie să vadă cum un copil pe care îl știa de la începuturile drumului său în dans a crescut și a ajuns să fie, la rândul lui, un profesionist apreciat. Faptul că Rareș revine acum în sala de dans, de data aceasta și în postura de profesor, arată cât de strânsă poate deveni legătura dintre generațiile formate în aceeași comunitate.

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Mihai Petre a vorbit și despre felul în care se conectează cu oamenii din jurul său. Spune că se apropie mai ușor de cei cu care împarte același umor, iar această latură relaxată se vede și în relațiile profesionale. Ilona Brezoianu a mărturisit, la rândul ei, că la început i-a fost teamă de Mihai, însă experiența colaborării a făcut-o să-și schimbe părerea: îl consideră un om foarte corect.

În discuție a apărut și Capet, pe care Mihai l-a numit un „guilty pleasure”. Cei doi au glumit despre faptul că Mihai nu dansa bine, iar Capet și-a amintit că acesta avea o preocupare pentru minerale. Mihai a recunoscut că, după atâția ani, îi este greu să iasă din ritmul dansului, adăugând că, în privința aceasta, Capet este profesor.

Ce spune Mihai Petre despre propria sensibilitate

Coregraful a vorbit și despre sensibilitatea sa față de copii. A spus că îi plac foarte mult și că are o sensibilitate aparte, mărturisind că, atunci când a auzit un anumit lucru despre ei, a fost la un pas să izbucnească în plâns.

Totuși, dintre toate amintirile și glumele împărtășite, povestea lui Rareș Cojoc rămâne una aparte pentru Mihai Petre: aceea a unui copil curios, pe care l-a văzut crescând și devenind un om pe care îl apreciază sincer. Această continuitate îl bucură: sala în care Rareș venea când era copil face parte acum și din parcursul său profesional, iar întâlnirea lor capătă o semnificație specială pentru Mihai.