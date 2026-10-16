Maurice Munteanu a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, marcată de atacuri de panică, anxietate severă și o relație periculoasă cu alcoolul.

Maurice Munteanu, la un pas de accident în timpul filmărilor la Furnicuțele! Un perete a căzut peste el. Cum a reacționat | antena 1

Jurnalistul a dezvăluit că Domnica, una dintre persoanele apropiate lui, a fost alături de el în momentele cele mai grele și l-a dus inclusiv la Urgențe, atunci când stările sale deveneau imposibil de controlat.

Maurice Munteanu, la un pas de accident în timpul filmărilor la Furnicuțele!

Maurice își amintește un episod în care, înainte de o cursă, după ce își băuseră cafeaua și își pregătiseră bagajele, a urcat doar două trepte și a anunțat brusc că nu mai poate continua. Cei din jur au încercat să-l ajute, însă atacul de panică era atât de puternic, încât nu au reușit să-l convingă să meargă mai departe. Situația a provocat o întârziere de cel puțin o oră, lucru pentru care jurnalistul spune că se simte și astăzi vinovat.

„Domnica a dus greul anxietăților mele, cel mai mult dintre noi toți”, a mărturisit Maurice, recunoscând cât de mult a contat sprijinul ei în acea perioadă. Cu umor amar, el s-a gândit și la felul în care ar fi reacționat tatăl său într-o asemenea situație, spunând că probabil l-ar fi luat pe sus.

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La una dintre probe, un perete a căzut peste Maurice, însă acesta a păstrat o mină calmă, ba chiar s-a amuzat.

Accidentul care i-a schimbat viața și momentul în care a descoperit alcoolul

Maurice a povestit și despre un accident petrecut în urmă cu aproximativ 19 ani, un eveniment extrem de violent, ale cărui urmări au rămas adânc întipărite în memoria sa. În mașină se aflau patru persoane, iar prietenul său foarte bun, Felix, a fost cel care a suferit consecințele cele mai grave. Acesta a rămas în scaun cu rotile, însă Maurice îl descrie drept un medic excepțional, tonic și un om alături de care continuă să-și petreacă vacanțele.

Deși el nu a fost rănit fizic, experiența l-a afectat profund. A dezvoltat o teamă intensă față de spațiile din care nu putea ieși atunci când simțea nevoia. Avionul a devenit una dintre cele mai dificile situații, tocmai pentru că nu putea coborî oricând își dorea.

Într-o perioadă în care atacurile de panică apăreau foarte des, Maurice a descoperit că alcoolul îi diminua temporar anxietatea. Își amintește că, într-o după-amiază în care i se făcuse rău și voia să plece la Urgențe, cei din jur au încercat să-l liniștească. După ce a băut un pahar, panica s-a diminuat brusc, iar el a crezut că găsise soluția.

În realitate, această descoperire avea să-l ducă într-o direcție periculoasă. Pentru că episoadele de anxietate se repetau, a ajuns, în timp, să consume cantități foarte mari de alcool. Maurice recunoaște acum gravitatea situației: ceea ce părea inițial o modalitate de a scăpa de frică s-a transformat într-o problemă serioasă.