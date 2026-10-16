Antena Căutare
Home Furnicuțele Stiri Maurice Munteanu, la un pas de accident în timpul filmărilor la Furnicuțele! Un perete a căzut peste el. Cum a reacționat

Maurice Munteanu, la un pas de accident în timpul filmărilor la Furnicuțele! Un perete a căzut peste el. Cum a reacționat

Maurice Munteanu a vorbit deschis despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, marcată de atacuri de panică, anxietate severă și o relație periculoasă cu alcoolul.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 16 Octombrie 2026, 19:30 | Actualizat Vineri, 16 Octombrie 2026, 18:14
Maurice Munteanu, la un pas de accident în timpul filmărilor la Furnicuțele! Un perete a căzut peste el. Cum a reacționat | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Jurnalistul a dezvăluit că Domnica, una dintre persoanele apropiate lui, a fost alături de el în momentele cele mai grele și l-a dus inclusiv la Urgențe, atunci când stările sale deveneau imposibil de controlat.

Maurice Munteanu, la un pas de accident în timpul filmărilor la Furnicuțele!

Maurice își amintește un episod în care, înainte de o cursă, după ce își băuseră cafeaua și își pregătiseră bagajele, a urcat doar două trepte și a anunțat brusc că nu mai poate continua. Cei din jur au încercat să-l ajute, însă atacul de panică era atât de puternic, încât nu au reușit să-l convingă să meargă mai departe. Situația a provocat o întârziere de cel puțin o oră, lucru pentru care jurnalistul spune că se simte și astăzi vinovat.

„Domnica a dus greul anxietăților mele, cel mai mult dintre noi toți”, a mărturisit Maurice, recunoscând cât de mult a contat sprijinul ei în acea perioadă. Cu umor amar, el s-a gândit și la felul în care ar fi reacționat tatăl său într-o asemenea situație, spunând că probabil l-ar fi luat pe sus.

Articolul continuă după reclamă

La una dintre probe, un perete a căzut peste Maurice, însă acesta a păstrat o mină calmă, ba chiar s-a amuzat.

Accidentul care i-a schimbat viața și momentul în care a descoperit alcoolul

Maurice a povestit și despre un accident petrecut în urmă cu aproximativ 19 ani, un eveniment extrem de violent, ale cărui urmări au rămas adânc întipărite în memoria sa. În mașină se aflau patru persoane, iar prietenul său foarte bun, Felix, a fost cel care a suferit consecințele cele mai grave. Acesta a rămas în scaun cu rotile, însă Maurice îl descrie drept un medic excepțional, tonic și un om alături de care continuă să-și petreacă vacanțele.

Deși el nu a fost rănit fizic, experiența l-a afectat profund. A dezvoltat o teamă intensă față de spațiile din care nu putea ieși atunci când simțea nevoia. Avionul a devenit una dintre cele mai dificile situații, tocmai pentru că nu putea coborî oricând își dorea.

Într-o perioadă în care atacurile de panică apăreau foarte des, Maurice a descoperit că alcoolul îi diminua temporar anxietatea. Își amintește că, într-o după-amiază în care i se făcuse rău și voia să plece la Urgențe, cei din jur au încercat să-l liniștească. După ce a băut un pahar, panica s-a diminuat brusc, iar el a crezut că găsise soluția.

În realitate, această descoperire avea să-l ducă într-o direcție periculoasă. Pentru că episoadele de anxietate se repetau, a ajuns, în timp, să consume cantități foarte mari de alcool. Maurice recunoaște acum gravitatea situației: ceea ce părea inițial o modalitate de a scăpa de frică s-a transformat într-o problemă serioasă.

Maurice Munteanu, mărturisiri emoționante despre cele mai dureroase despărțiri din viața lui: „De tata și de…”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Soţia lui Helmut Duckadam a aflat de indemnizaţiile de merit şi a răbufnit: „Inadmisibil!” Soţia lui Helmut Duckadam a aflat de indemnizaţiile de merit şi a răbufnit: &#8222;Inadmisibil!&#8221;
Observatornews.ro Specia rară, originară din Pacific, care a ajuns în apele litoralului românesc. Un kilogram costă 63 de lei Specia rară, originară din Pacific, care a ajuns în apele litoralului românesc. Un kilogram costă 63 de lei
Antena 3 "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore "Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Citește și
Care este legătura dintre Formația Azur și Andrei Bănuță. Mesajul emoționant al tânărului artist pentru Nelu Vlad
Care este legătura dintre Formația Azur și Andrei Bănuță. Mesajul emoționant al tânărului artist pentru Nelu...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Nicole Cherry, mesajul emoționant pentru soțul său:
Nicole Cherry, mesajul emoționant pentru soțul său: "Asta este super puterea lui, pe lângă..."
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar ar fi refuzat să rămână
Claudia Pătrășcanu, noi declarații despre fiul său, Nicolas. Băiatul a fost adus la școală de tatăl lui, dar... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu
Un chinez de 101 ani spune că este perfect sănătos, dar dieta lui, nu. Ce mănâncă și ce bea zilnic Lu Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri!
Ce variante de guvern are Luca Niculescu: Totul depinde de decizia PSD de miercuri! BZI
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de la Frankfurt
Încăierare scriitori-regizori, pe 8 milioane €. Cât ne costă statutul de Invitat Special la Târgul de Carte de... Jurnalul
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut un Lamborghini
Ben Affleck, pus în fața unei cereri neașteptate din partea fiului său. Ce i-a răspuns copilului când i-a cerut... Kudika
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată
Zodia ocrotită de Sfânta Parascheva. După 14 octombrie, viața ei poate lua o întorsătură neașteptată Redactia.ro
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi
Vești bune pentru șoferii care uită să plătească rovinieta. Noua regulă care îi scapă de amenzi Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x