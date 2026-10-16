Maurice Munteanu a vorbit deschis despre cele mai dureroase momente din viața sa, despre pierderile care l-au marcat și despre regretele pe care le poartă și astăzi.

Pentru jurnalist, pierderea tatălui său, la vârsta de 20 de ani, a reprezentat cea mai grea perioadă, o experiență care i-a schimbat perspectiva asupra vieții și a relațiilor cu cei dragi.

Întrebat care a fost cea mai dificilă etapă prin care a trecut, Maurice nu a stat pe gânduri. Moartea tatălui său rămâne una dintre cele mai dureroase amintiri, iar timpul nu a șters toate regretele legate de acea perioadă. Privind în urmă, jurnalistul spune că și-ar fi dorit să petreacă mai mult timp alături de el.

Maurice Munteanu, mărturisiri emoționante despre cele mai dureroase despărțiri din viața lui: „De tata și de…”

Deși tatăl său era o persoană pe care, uneori, o evita, Maurice recunoaște că ar fi ales altfel dacă ar putea da timpul înapoi. Ar fi petrecut mai multe vacanțe împreună și ar fi căutat să se bucure mai mult de timpul pe care îl aveau la dispoziție.

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O altă despărțire importantă din viața sa a fost cea de Răzvan. Maurice a vorbit și despre dezamăgirea provocată de un prieten foarte bun, despre care spune că l-a trădat. Deși existaseră semne pe care, privind în urmă, le poate identifica, a refuzat să creadă că s-ar putea ajunge acolo.

Pentru el, trădarea este una dintre cele mai greu de acceptat forme de suferință, mai ales atunci când vine din partea cuiva iubit și respectat. Maurice consideră că oamenii merită, în general, o a doua șansă, însă face o diferență între greșelile neintenționate și răul provocat gratuit.

„Detest ticăloșia”, a transmis jurnalistul, explicând că se ferește de oamenii care aleg să-i rănească intenționat pe ceilalți.

Maurice Munteanu, despre anxietate, fericire și felul în care se vede astăzi

Dincolo de pierderile personale, Maurice a traversat timp de 17 ani o perioadă marcată de anxietate severă, despre care spune că foarte puțini oameni știau. Una dintre cele mai mari dorințe ale sale a fost să-și recapete independența emoțională și liniștea interioară. Astăzi, spune că a reușit să ajungă într-un echilibru pe care îl păstrează de aproximativ trei ani.

Jurnalistul a vorbit și despre felul în care este perceput de cei din jur. Recunoaște că a fost adesea etichetat drept arogant, însă crede că impresia poate apărea atunci când oamenii judecă o persoană înainte să o cunoască. Admite că au existat momente în care a reacționat impulsiv sau a avut o atitudine prea autoritară, dar spune că temperamentul său exploziv a ascuns, uneori, o timiditate pe care nu o arată ușor.

Pentru Maurice, fericirea nu înseamnă o stare permanentă de bine, ci o sumă de momente mici, legate de oameni, locuri și animale. Uneori, este suficient să stea în pat și să citească timp de patru ore, fără presiunea de a face altceva.

La aproape 49 de ani, jurnalistul spune că încearcă să-și îndeplinească responsabilitățile cât mai bine, să fie fidel, onest și să-și păstreze valorile. Iar dacă există ceva ce îl rănește cel mai tare, răspunsul său este clar: răul făcut gratuit, fără motiv și fără urmă de empatie.