Oana Moșneagu și Vlad Gherman, dezvăluiri despre planurile de a deveni părinți. Ce decizie au luat în privința unui copil

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au vorbit la „Furnicuțele” despre dorința de a deveni părinți. Ce nume preferă actrița pentru o posibilă fetiță?

Oana Moșneagu a fost invitata ediției de astăzi, 10 noiembrie 2026, a emisiunii „Furnicuțele”. Cătălin Măruță, prezentatorul show-ului, i-a pregătit o surpriză actriței și l-a invitat în platoul de filmare și pe Vlad Gherman, soțul acesteia. Cei doi au vorbit despre începuturile poveștii lor de iubire, momentul cererii în căsătorie, dar și despre planurile pe care le au pentru viitor.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, dezvăluiri despre posibilitatea de a deveni părinți

Unul dintre subiectele abordate în timpul discuției a fost posibilitatea ca familia lor să se mărească. Oana și Vlad au răspuns cu sinceritate întrebărilor despre dorința de a deveni părinți și au dezvăluit cum privesc acest pas important din viața lor.

Curios să afle dacă cei doi actori se gândesc să aibă un copil, Cătălin Măruță le-a adresat o întrebare directă, precizând că este un subiect delicat și că pot să nu răspundă dacă nu se simt confortabil.

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„Știu că e o întrebare la care, dacă e greșită, puteți să săriți peste ea, dar nu pot să nu vă întreb și eu: vă gândiți să fiți părinți?”, a întrebat prezentatorul.

Oana Moșneagu a răspuns deschis și a mărturisit că dorința de a avea un copil există, însă nu își dorește să transforme acest lucru într-o presiune. Actrița a dezvăluit și că mama sa are deja un nume preferat pentru o posibilă nepoțică.

„Mama își dorește o fetiță pe care să o cheme Coralia. I-a plăcut ei numele, dar eu am altele pe listă. Dorința există și, foarte pe scurt și foarte onest, când o să fie să se întâmple, o să fie. Nu depinde doar de noi”, a spus Oana Moșneagu.

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Ce planuri de viitor au cei doi actori

Oana și Vlad au recunoscut că își doresc ca, la un moment dat, familia lor să se mărească. Cu toate acestea, cei doi preferă să lase lucrurile să se întâmple firesc și să nu pună presiune asupra lor în ceea ce privește momentul în care vor deveni părinți.

După ce și-au oficializat relația prin căsătorie și au făcut pași importanți împreună, inclusiv achiziționarea unei locuințe, cei doi actori își construiesc în continuare viitorul în doi.

Pentru moment, Oana Moșneagu și Vlad Gherman privesc cu încredere spre ceea ce urmează, fără să grăbească lucrurile.

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