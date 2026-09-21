Irina Fodor a povestit la „Furnicuțele” cum fugea pe ascuns la discotecă în adolescență și cum a fost prinsă de tatăl ei.

Unde fugea Irina Fodor pe ascuns, noaptea, în adolescență. Cum a reacționat tatăl ei când a aflat: „De unde ai venit…” | Antena 1

Irina Fodor nu a vorbit la „Furnicuțele” doar despre experiențele sale profesionale, de la „Asia Express” și „Chefi la cuțite”, ci și-a deschis sufletul și a făcut dezvăluiri despre perioada adolescenței. Prezentatoarea și-a amintit cu amuzament de anii în care își dorea să se distreze alături de prieteni și de micile „evadări” pe care le făcea fără știrea părinților.

Unde fugea Irina Fodor pe ascuns, noaptea, în adolescență

Irina Fodor a povestit că, în adolescență, obișnuia să plece pe ascuns, noaptea, la discotecă. Pentru ca părinții să nu își dea seama, tânăra își pregătea din timp hainele, machiajul și încălțămintea și încerca să revină acasă înainte ca aceștia să plece la serviciu.

Planul era unul bine pus la punct. Irina Fodor a mărturisit că își pregătea încă de peste zi toate lucrurile de care avea nevoie pentru ieșirea de seară.

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„Fugeam la discotecă. Era o întreagă pregătire. Nu poți să fugi neorganizat. De pe timpul zilei îmi puneam sub pat hainele, machiajul, pantofii, tot ce aveam nevoie. Veneam acasă înainte ca ai mei să plece la muncă, la 5. Făceam asta de joi până duminică”, a povestit prezentatoarea.

Strategia ei a funcționat o perioadă, însă, într-o seară, secretul a fost descoperit. Un incident petrecut în bloc a făcut ca tatăl Irinei Fodor să își dea seama că fiica sa nu era acasă.

Mesajul care i-a dat planurile peste cap

Totul s-a întâmplat după ce cineva a rămas blocat în lift, iar tatăl Irinei a mers să ajute la deschiderea ușii. Atunci a observat că ușa apartamentului era lăsată întredeschisă.

„Eu lăsam ușa ușor deschisă, să nu se audă când mă întorc acasă. Tata și-a luat puțin șoc, dar ce șoc mi-am luat eu, care eram la discotecă și văd pe un telefon din ăla vechi un mesaj de la tata. Gata, s-a terminat, știam. Nu i-am răspuns. M-am dus acasă”, și-a amintit Irina Fodor.

Când a ajuns în fața apartamentului, tatăl său o aștepta. Reacția lui a făcut-o să înțeleagă imediat că aventura ei nocturnă fusese descoperită.

„A ieșit tata la ușă și a zis: «De unde ai venit? De acolo să te întorci!» și a închis ușa”, a povestit ea.

Irina Fodor spune că a rămas pe scări, fără să aibă curajul să plece sau să bată din nou la ușă. După aproximativ o jumătate de oră, tatăl ei a chemat-o în casă, iar prezentatoarea a primit, bineînțeles, mustrările de rigoare.

După acel episod, escapadele pe ascuns s-au încheiat. În cele din urmă, părinții au acceptat să o lase să meargă la discotecă, însă cu o condiție: să le spună unde pleacă.

Irina Fodor își amintește cu zâmbetul pe buze de perioada adolescenței și de planul minuțios pe care îl făcea pentru fiecare ieșire, dar și de momentul în care tatăl său a reușit să-i descopere secretul.