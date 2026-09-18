Cine este prima persoană pe care Codruța Filip o sună când are vești bune. Cum folosește artista serviciile de telefonie mobilă

Codruța Filip a dezvăluit la Furnicuțele pe cine sună prima dată când primește o veste bună și cât poate dura o conversație cu mama ei.

Episodul 9 al sezonului 2 din Furnicuțele, difuzat pe 17 septembrie 2026, a venit cu noi dezvăluiri din partea vedetelor invitate în emisiune. De această dată, Codruța Filip a vorbit despre relația pe care o are cu părinții săi și a dezvăluit cine este prima persoană pe care o contactează atunci când primește o veste bună.

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Artista a povestit că mama ei este cea pe care o sună prima dată atunci când are ceva important de împărtășit. Relația apropiată dintre cele două se reflectă și în timpul pe care îl petrec la telefon, Codruța mărturisind că au avut conversații care au durat chiar și câteva ore.

Codruța Filip a dezvăluit pe cine sună prima dată când primește o veste bună

Întrebată care este cea mai lungă convorbire telefonică pe care a avut-o cu mama sa, artista a povestit că poate sta ore întregi la povești cu ea.

„Am stat și trei ore cu mama la povești. După o oră se întrerupe și trebuie să suni iar, foarte mult”, a mărturisit Codruța Filip.

Artista a fost întrebată și cine este persoana pe care o sună prima atunci când are o veste bună. Răspunsul a venit rapid: mama ei. Totuși, Codruța a făcut imediat o precizare și a explicat că, de fapt, în astfel de momente ajunge să vorbească atât cu mama, cât și cu tatăl său.

„Deci să nu se înțeleagă greșit, o sun pe mama, dar asta pentru că știu că tata e mereu lângă și știu că telefonul e dat pe difuzor, deci practic îi sun pe amândoi”, a explicat artista.

Astfel, chiar dacă apelul este inițiat către mama ei, Codruța știe că tatăl său este, de cele mai multe ori, alături de ea și participă la conversație. Pentru artistă, părinții reprezintă, astfel, oamenii cărora simte nevoia să le împărtășească atât momentele importante, cât și veștile bune.

Codruța Filip nu răspunde întotdeauna imediat la telefon

Artista a vorbit și despre modul în care preferă să comunice și a recunoscut că nu este genul de persoană care răspunde imediat la orice apel. Dacă nu este vorba despre o urgență, Codruța preferă să revină ea cu un telefon atunci când are timp.

„Prefer să revin eu cu un apel mai târziu. Trimite-mi un mesaj, de ce să mă suni dacă nu ai ceva urgent și nu arde”, a spus ea.

Mai mult, Codruța Filip a recunoscut că nu înțelege fenomenul apelurilor video făcute fără un motiv anume și spune că nu îi este întotdeauna ușor să răspundă la astfel de apeluri.

„Nu înțeleg de unde e moda asta să suni pe video. La orice oră din zi să suni cu video”, a mai spus artista.

Deși preferă mesajele atunci când nu este ceva urgent, Codruța a demonstrat că, atunci când vine vorba despre veștile importante, telefonul rămâne principalul mijloc prin care ține legătura cu părinții săi.