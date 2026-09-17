Ce aplicație folosește Liviu Teodorescu cel mai mult. Cum apelează artistul la serviciile de telefonie mobilă

Liviu Teodorescu a dezvăluit la „Furnicuțele” ce aplicație deschide înainte de culcare și cât timp petrece zilnic pe telefon. „Șapte ore pe zi, probabil”.

Episodul 8 al sezonului 2 din emisiunea „Furnicuțele”, difuzat pe 16 septembrie 2026, a venit cu noi momente savuroase și dezvăluiri din partea invitaților. De această dată, Liviu Teodorescu a vorbit despre relația sa cu telefonul și a dezvăluit care este aplicația pe care o accesează cel mai des.

Ce aplicație folosește Liviu Teodorescu cel mai mult

Artistul a recunoscut că TikTok este aplicația pe care o urmărește cel mai mult și pe care ajunge să o deschidă inclusiv înainte de culcare. Întrebat care este ultima aplicație pe care o verifică înainte să adoarmă, Liviu Teodorescu nu a stat prea mult pe gânduri și a oferit un răspuns direct.

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„TikTok-ul. Rupe TikTok-ul, e prietenul nostru”, a spus Liviu Teodorescu, stârnind amuzamentul celor din platou.

Discuția a continuat cu o întrebare legată de timpul petrecut zilnic pe telefon. Artistul a fost întrebat dacă știe, fără să verifice, cât a fost timpul său mediu de utilizare a telefonului în ultima săptămână.

Liviu Teodorescu a estimat că petrece aproximativ șapte ore pe zi pe telefon, însă a explicat că o parte importantă din acest timp este legată și de activitatea sa profesională.

„Șapte ore pe zi, probabil. Fac asta și din interes profesional”, a explicat artistul.

Dezvăluirea a deschis o discuție interesantă despre modul în care telefonul și rețelele sociale au devenit parte din rutina zilnică, inclusiv pentru persoanele care lucrează în industria muzicală și în mediul online.

Pentru Liviu Teodorescu, timpul petrecut pe telefon pare să aibă, cel puțin parțial, și o componentă profesională.

Mărturisirea despre cele aproximativ șapte ore petrecute zilnic pe telefon a fost una dintre dezvăluirile momentului, mai ales că artistul a recunoscut că TikTok-ul face parte inclusiv din rutina sa de seară.

Episodul 8 al sezonului 2 din „Furnicuțele” poate fi urmărit pe Antena 1 și în AntenaPLAY, unde telespectatorii pot descoperi toate momentele și discuțiile din ediția difuzată pe 16 septembrie 2026.