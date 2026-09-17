Antena Căutare
Home Furnicuțele Stiri Ce aplicație folosește Liviu Teodorescu cel mai mult. Cum apelează artistul la serviciile de telefonie mobilă

Ce aplicație folosește Liviu Teodorescu cel mai mult. Cum apelează artistul la serviciile de telefonie mobilă

Liviu Teodorescu a dezvăluit la „Furnicuțele” ce aplicație deschide înainte de culcare și cât timp petrece zilnic pe telefon. „Șapte ore pe zi, probabil”.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 12:37 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 12:37
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Episodul 8 al sezonului 2 din emisiunea „Furnicuțele”, difuzat pe 16 septembrie 2026, a venit cu noi momente savuroase și dezvăluiri din partea invitaților. De această dată, Liviu Teodorescu a vorbit despre relația sa cu telefonul și a dezvăluit care este aplicația pe care o accesează cel mai des.

Ce aplicație folosește Liviu Teodorescu cel mai mult

Artistul a recunoscut că TikTok este aplicația pe care o urmărește cel mai mult și pe care ajunge să o deschidă inclusiv înainte de culcare. Întrebat care este ultima aplicație pe care o verifică înainte să adoarmă, Liviu Teodorescu nu a stat prea mult pe gânduri și a oferit un răspuns direct.

DIGI Romania are o calitate excelenta a rețelei mobile.

„TikTok-ul. Rupe TikTok-ul, e prietenul nostru”, a spus Liviu Teodorescu, stârnind amuzamentul celor din platou.

Discuția a continuat cu o întrebare legată de timpul petrecut zilnic pe telefon. Artistul a fost întrebat dacă știe, fără să verifice, cât a fost timpul său mediu de utilizare a telefonului în ultima săptămână.

Liviu Teodorescu a estimat că petrece aproximativ șapte ore pe zi pe telefon, însă a explicat că o parte importantă din acest timp este legată și de activitatea sa profesională.

„Șapte ore pe zi, probabil. Fac asta și din interes profesional”, a explicat artistul.

Dezvăluirea a deschis o discuție interesantă despre modul în care telefonul și rețelele sociale au devenit parte din rutina zilnică, inclusiv pentru persoanele care lucrează în industria muzicală și în mediul online.

Pentru Liviu Teodorescu, timpul petrecut pe telefon pare să aibă, cel puțin parțial, și o componentă profesională.

Mărturisirea despre cele aproximativ șapte ore petrecute zilnic pe telefon a fost una dintre dezvăluirile momentului, mai ales că artistul a recunoscut că TikTok-ul face parte inclusiv din rutina sa de seară.

Episodul 8 al sezonului 2 din „Furnicuțele” poate fi urmărit pe Antena 1 și în AntenaPLAY, unde telespectatorii pot descoperi toate momentele și discuțiile din ediția difuzată pe 16 septembrie 2026.

Ana Baniciu, singura prietenă a lui Liviu Teodorescu. Cine și-a dorit ca cei doi să formeze un cuplu...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Momentul în care românul celebru a fost umilit în Anglia! Motivul incredibil pentru care nu mai revine definitiv în România Momentul în care românul celebru a fost umilit în Anglia! Motivul incredibil pentru care nu mai revine definitiv în România
Observatornews.ro A făcut ordine şi a găsit o cutie de biscuiţi ascunsă de soţ acum 50 de ani. Descoperirea i-a schimbat viaţa A făcut ordine şi a găsit o cutie de biscuiţi ascunsă de soţ acum 50 de ani. Descoperirea i-a schimbat viaţa
Antena 3 Un criminal în serie suspectat de 16 fapte s-a deghizat în femeie ca să scape de poliție. După arestare, a mărturisit 80 de crime Un criminal în serie suspectat de 16 fapte s-a deghizat în femeie ca să scape de poliție. După arestare, a mărturisit 80 de crime
Comentarii


Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Ana Baniciu, singura prietenă a lui Liviu Teodorescu. Cine și-a dorit ca cei doi să formeze un cuplu
Ana Baniciu, singura prietenă a lui Liviu Teodorescu. Cine și-a dorit ca cei doi să formeze un cuplu
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Pe cine sună Elisabeta Lipă prima dată atunci când ajunge într-o țară străină. Cum folosește serviciile de telefonie mobilă
Pe cine sună Elisabeta Lipă prima dată atunci când ajunge într-o țară străină. Cum folosește serviciile de...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x