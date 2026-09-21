Laurențiu Reghecampf și Gigi Becali, din nou împreună după 9 ani. De la „Nu am nevoie de mila lui” la revenirea la FCSB

Laurențiu Reghecampf și Gigi Becali lucrează din nou împreună, la nouă ani de la ultima lor despărțire. Patronul FCSB a decis să-l readucă pe tehnician pe banca echipei, iar astfel începe cel de-al treilea capitol al unei relații care, de-a lungul anilor, a trecut prin aproape toate stările: performanțe uriașe, declarații de prietenie, conflicte, despărțiri și împăcări.

Cei doi nu au ascuns niciodată apropierea dintre ei. Reghecampf a ajuns să spună, la ani după ultima plecare de la FCSB, că Gigi Becali este pentru el „al doilea tată”. Au existat însă și momente în care antrenorul i-a răspuns dur patronului, una dintre replicile rămase în memoria microbiștilor fiind: „Nu am nevoie de mila lui Gigi Becali”. Acum, cei doi o iau de la capăt.

Laurențiu Reghecampf și Gigi Becali, de la performanțe la o relație foarte apropiată

Prima colaborare dintre Laurențiu Reghecampf și Gigi Becali a început în 2012 și avea să aducă una dintre cele mai bune perioade ale FCSB din ultimii ani. Cu Reghecampf pe bancă, echipa a câștigat două campionate consecutive, în sezoanele 2012/2013 și 2013/2014, și a obținut rezultate importante în Europa. Dincolo de performanțele sportive, între antrenor și patron s-a construit și o relație personală puternică. Reghecampf avea să povestească ulterior că îl cunoștea foarte bine pe Becali și că încerca întotdeauna să discute direct cu acesta despre obiective, transferuri și jucătorii pe care patronul dorea să-i vândă sau să-i promoveze. Antrenorul a recunoscut inclusiv că el și Mihai Stoica îi trimiteau patronului lista de jucători înaintea meciurilor europene, tocmai pentru a evita eventualele conflicte. Reghecampf a explicat peste ani că relația apropiată cu Becali l-a ajutat să gestioneze intervențiile patronului și că între cei doi exista suficientă comunicare încât să găsească soluții. Au existat însă și primele contre. Reghecampf a povestit, de exemplu, că cei doi au avut o discuție în cazul lui Gabi Iancu, fotbalist care avea o clauză legată de numărul de meciuri disputate. Antrenorul susținea că nu fusese informat despre situația contractuală și că, dacă ar fi știut, lucrurile ar fi fost gestionate diferit.

Prima despărțire dintre Reghecampf și FCSB

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În 2014, după doi ani plini de performanțe, Laurențiu Reghecampf a plecat de la FCSB pentru a antrena Al-Hilal. Despărțirea a adus discuții inclusiv în jurul clauzei sale de reziliere, însă relația cu Becali nu s-a rupt.

Dovada a venit un an și jumătate mai târziu.

În decembrie 2015, într-un moment dificil pentru FCSB, Gigi Becali a apelat din nou la omul cu care obținuse unele dintre cele mai mari performanțe din ultimii ani. Reghecampf s-a întors și începea astfel al doilea mandat. De această dată, însă, rezultatele nu au mai fost aceleași

„Mi-e milă de el”. Replica lui Reghecampf pentru Gigi Becali

În 2017, relația dintre cei doi a trecut printr-unul dintre cele mai tensionate momente.

FCSB traversa o perioadă dificilă, iar Gigi Becali a criticat public echipa și staff-ul. Patronul spunea atunci că nu intenționează să-l schimbe imediat pe Reghecampf și invoca inclusiv relația lor personală. Becali declara că îi este „milă” să-l demită în timpul sezonului și că nu vrea să-l facă de râs, precizând însă că la final urma să analizeze situația. Răspunsul lui Laurențiu Reghecampf a venit imediat: „Nu am nevoie de mila nimănui”, spunea tehnicianul.

Reghecampf sublinia atunci că relația de prietenie cu Becali și contractul său de antrenor erau două lucruri diferite: „Prietenia este prietenie și contractul este contract”, explica antrenorul, care mergea chiar mai departe și admitea că despărțirea putea avea loc în orice moment.

„Există posibilitatea să ne despărțim și mâine”, spunea Reghecampf.

Reghecampf a dezvăluit ulterior adevăratul motiv pentru care a plecat

În vara lui 2017, după pierderea campionatului în fața Viitorului, Laurențiu Reghecampf și FCSB s-au despărțit din nou.

Câteva luni mai târziu, antrenorul avea să ofere o explicație interesantă. Reghecampf spunea că tocmai prietenia cu Becali fusese unul dintre motivele pentru care alesese să plece. Tehnicianul susținea că începuseră să apară anumite lucruri „forțate” în colaborarea lor și că a preferat să se retragă înainte ca relația personală dintre ei să fie afectată. Reghecampf a povestit că i-a spus direct lui Becali că ține prea mult la prietenia lor pentru a permite ca aceasta să se strice din cauza fotbalului: „Pentru mine, Gigi va fi întotdeauna al doilea meu tată”

Timpul pare să fi stins însă conflictele dintre cei doi. Ani mai târziu, Laurențiu Reghecampf avea să vorbească în termeni surprinzător de puternici despre relația cu patronul FCSB. Antrenorul spunea că pentru el Gigi Becali va rămâne „întotdeauna al doilea meu tată”, indiferent de discuțiile sau certurile pe care le-ar putea avea. Reghecampf explica faptul că nu ar putea să-l trădeze sau să vorbească urât despre un om care l-a ajutat atât de mult în viață și că perioada petrecută la FCSB i-a schimbat cariera. De altfel, și în alte declarații tehnicianul a insistat că între el și Becali au rămas respectul și recunoștința, chiar și atunci când nu mai lucrau împreună.

Laurențiu Reghecampf și Gigi Becali o iau de la capăt după nouă ani

Acum, după nouă ani, istoria îi aduce din nou la aceeași masă. Gigi Becali l-a ales pe Laurențiu Reghecampf pentru banca FCSB, iar negocierile au mers rapid. Patronul a dezvăluit că cei doi au discutat deja inclusiv despre lot și despre strategia pentru perioada următoare. Și există deja un prim punct asupra căruia cei doi nu au avut exact aceeași părere. Potrivit declarațiilor lui Becali, după ce a analizat lotul, Reghecampf i-ar fi transmis că nu consideră necesare transferuri în iarnă. Patronul FCSB a spus însă că nu este de acord și că intenționează să aducă jucători. Este doar începutul celui de-al treilea mandat.

După două colaborări în care au existat titluri, performanțe europene, prietenie, contre și două despărțiri, Laurențiu Reghecampf și Gigi Becali sunt din nou de aceeași parte.

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