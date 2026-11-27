Furnicuțele 2026. Istoricul formației Voltaj. Cine a fost primul solist vocal al trupei
Episodul 57 din data de 27 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Voltaj este o formație românească de pop-rock și electro-rock înființată în 1982. Trupa a luat naștere în 1982, fiind fondată de Adi Ilie și Cristi Minculescu (foști membri Iris). Actualul solits, Călin Goia, a aparut abia in anul 1998, dupa ce s-a remarcat ca veritabil talent la Scoala Vedetelor. Lui i s-au alaturat si actualii colegi, chitaristul Gabi "Porkus" Constantinde, basistul Vali "Prunus" Ionescu, la clape Bobby "Bobita" Stoica, si tobosarul Paul "Pampon" Neacsu. Astfel, Voltaj ajunge in varianta actuala.
Vineri, 27.11.2026, 17:30