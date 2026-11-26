Pe 26 noiembrie, credincioșii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Stelian, protectorul familiilor care au copii mici. În aceeași zi, calendarul îi mai amintește și pe Alipie Stâlpnicul și Nicon. Pentru cei care țin Postul Crăciunului, ziua aduce și o relaxare a rânduielii alimentare.

Sfântul Stelian, pomenit pe 26 noiembrie, a fost îndelung asociat cu familiile care au copii mici și se roagă pentru protecția micuților.

Însă puțini știu povestea sfântului și cum a ajuns să fie cunoscut pentru protecția copiilor.

În calendarul ortodox, el e pomenit pe 26 noiembrie, chiar în Postul Crăciunului. Dar, în această zi, credincioșii se pot bucura de dezlegare la ulei și vin, scrie Alba24.

De asemenea, moaștele lui pot fi vizitate ușor, dat fiind faptul că se află pe teritoriul României.

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Cine a fost Sfântul Stelian

Povestea Sfântului Stelian explică de ce părinții i se roagă și astăzi. Potrivit Basilica, Stelian a fost singurul dintre frații săi care a supraviețuit și a crescut înconjurat de multă dragoste din partea părinților.

Ca adult, a ales o altă cale când și-a lăsat toată averea, s-a călugărit și a dus o viață aspră, într-o peșteră. Potrivit scrierilor religioase, Stelian era hrănit de un înger.

Momentul care l-a legat de protecția copiilor a venit în timpul unei epidemii de ciumă. Atunci, sfântul a vindecat mulți copii, de unde vine a apărut și tradiția ca familiile care au copii bolnavi să îi viziteze moaștele.

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Credincioșii din România nu trebuie să plece din țară pentru a se închina la moaștele sfântului. Acestea se află la Biserica Sfântul Stelian-Lucaci din București, scrie Basilica. Lăcașul a fost ctitorit de Mitropolitul Ștefan al II-lea și datează din 1736. Racla în care se află moaștele astăzi a fost făcută la 12 aprilie 1941.

În toamna anului 2020, moaștele au părăsit pentru câteva zile biserica de la Lucaci. Au fost aduse la Patriarhie pentru sărbătoarea Bucureștilor, alături de cele ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Capitalei.

Alegerea nu a fost întâmplătoare. Patriarhul Daniel a explicat atunci că sfântul a adus mângâiere într-o mulţime de familii care aveau copii bolnavi.

Ce alți sfinți sunt pomeniți pe 26 noiembrie

În calendarul zilei de 26 noiembrie apare și Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul, a cărui viață e una dintre cele mai neobișnuite. Potrivit scrierilor religioase, Alipie era originar din cetatea Adrianopole, din Paflagonia, aceeași regiune în care a trăit și Sfântul Stelian, scrie Agerpres.

Înainte să vină pe lume, mama lui ar fi avut o premoniție, cu un miel care purta pe coarne 2 făclii aprinse. La naștere, casa s-ar fi umplut de o mare lumină și copilăria lui Alipie ar fi fost marcată de înțelepciune.

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După ce a fost hirotonit diacon, Alipie a ales singurătatea și, după modelul Sfântului Simeon, cel dintâi stâlpnic, a urcat pe un stâlp. Acolo a îndurat ploaia, zăpada, grindina și gerul, fără niciun acoperiș. Tradiția spune că a rămas pe stâlp 53 de ani. Lângă stâlpul său au fost ridicate 2 mănăstiri, una de călugări și una de maici.

Calendarul ortodox îi mai pomenește în această zi pe Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul, Nicon și Stelian Paflagonul.