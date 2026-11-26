Ramona Olaru a vorbit deschis despre viața ei sentimentală și ce s-a întâmplat în cele mai recente relații ale sale.

Ramona Olaru a dezvăluit de ce s-au încheiat cele mai recente relații ale sale | Instagram

În cadrul podcast-ului lui Radu Tibulca, Ramona Olaru a vorbit deschis despre cele mai recente relații amoroase din viața sa și de ce acestea nu au funcționat.

Vedeta a povestit despre relația cu un cântăreț, care s-a terminat după câteva luni, și despre o altă încercare, cu un om de afaceri străin.

Se pare că relația cu acesta a fost încheiată după ce omul de afaceri a dispărut o săptămână.

Ramona a vorbit deschis despre obstacolele pe care le-a întâmpinat, dar și despre standardele sale.

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Ramona Olaru, adevărul despre relațiile din ultimul an

Ramona a dezvăluit cum a început una dintre cele mai recente relații ale sale, cu un cântăreț pe care nu l-a numit, și de ce povestea dintre ei nu a putut continua.

„Am început să vorbim acum 1 an și ceva,” a dezvăluit vedeta, dar că au început să se vadă după ce ea s-a întors din vacanța de iarnă.

Deși Ramona nu a dezvăluit numele artistului, la începutul acestui an, presa a vorbit despre o posibilă legătură între ea și Stefanos Kyriakos Anthopoulos, un cântăreț grec cunoscut sub numele de scenă Steve Ant. Artistul e din Atena, s-a stabilit în România cu aproximativ 6 ani în urmă și a fost invitat la Neatza cu Răzvan și Dani ca să vorbească despre piesa Fuego en la Piel. Ramona apare în videoclipul acestei piese. Imaginile cu cei doi în ipostaze romantice au apărut pe rețelele sociale la sfârșitul lui martie, scrie Music Channel.

„Eu am filmat în clipul omului, când a apărut atunci, a venit cu el pentru prima dată la emisiune. A fost premiera clipului,” a dezvăluit Ramona.

Ramona susține că au fost împreună câteva luni, dar că nu durata unei relații contează.

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„Contează că încerci să construiești ceva cu cineva,” a explicat vedeta, care susține că acest capitol e încheiat pentru ea. „E un fel de a spune că nu mai există pentru mine.”

Vedeta a vorbit și despre o altă relație, care s-a încheiat din alte motive, de această dată cu un om de afaceri.

„Nu-i român, dar locuiește în România,” a spus Ramona, care a dezvăluit că bărbatul respectiv are 36 de ani, nu e căsătorit și că se ocupă de afaceri internaționale „pe curat”.

Vedeta a descris relația cu suișuri și coborâșuri bruște, cu perioade în care era „senzațional de frumos”, apoi bărbatul tăcea complet câte o săptămână.

Momentul care a pus capăt totul a venit când el i-a promis că o sună după ce ajunge la hotel. Au trecut 7 zile fără niciun telefon, deși, spune Olaru, în tot acest timp el îi dădea like-uri și inimioare pe Instagram și îi lăsa din când în când câte un comentariu la poze.

„Dacă vreodată îți dai seama că vrei mai mult, mă cauți, dacă mă mai găsești, bine, dacă nu, la revedere. Eu n-am timp de pierdut,” a declarat vedeta.

Ramona Olaru a vorbit despre cum vede ea relațiile în lumina reflectoarelor

Vedeta a vorbit și despre atenția pe care presa o acordă fiecărei apariții a ei alături de un bărbat. Ea spune că nu caută să se afișeze, dar nici nu e dispusă să se ascundă.

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„Dacă eu ar trebui să nu mai am viață socială deloc și să stau cu un om doar în casă, doar ca să nu mă vadă și să nu vorbească presa? Nu, sub nicio formă,” a declarat vedeta. Spune că își asumă relațiile și că i se pare firesc să se întâlnească cu cineva nou ca să își găsească omul potrivit.

Nu e prima dată când Ramona vorbește despre standardele sale. Vedeta a dezvăluit că, în trecut, a avut relații în care ea a fost cea care a dat mai mult, inclusiv financiar, fără să primească nimic înapoi. De aceea, nu mai vrea un partener care „nu are”.

Întrebată de Răzvan Simion la ce se uită prima dată la un bărbat, a răspuns că la mâini, apoi la zâmbet, dinți și profil, potrivit Spynews. În aceeași ediție, colegul ei Aris Eram a povestit că sunt prieteni buni și că ea îl mai sfătuiește când vine vorba de întâlniri.