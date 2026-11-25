Andreea Crăciun a publicat imagini rare alături de fiica sa. Prezentatoarea Meteo de la Observator a dezvăluit de ce micuța nu locuiește cu ea în București și ce planuri are pentru anul viitor.

Andreea Crăciun a publicat imagini rare alături de fiica sa, iar videoclipul în care cele două dansează împreună a atras atenția internauților. Asemănarea dintre prezentatoarea Meteo de la Observator și micuță este izbitoare. Dincolo de momentele tandre surprinse în mediul online, vedeta a vorbit și despre o provocare importantă din viața sa personală: faptul că, momentan, fiica ei nu locuiește alături de ea, în Capitală.

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Andreea Crăciun, imagini rare alături de fiica sa

Andreea Crăciun face parte din echipa prezentatorilor Meteo de la Observator, după absolvirea Școlii de Televiziune a Antenei 1. Numele său a devenit cunoscut publicului larg în urma participării la sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, unde a fost una dintre ispitele show-ului filmat în Thailanda.

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Recent, tânăra a împărtășit pe rețelele sociale un videoclip în care apare alături de fiica sa. Cele două dansează și se bucură de momentele petrecute împreună, iar asemănarea fizică dintre ele este evidentă.

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În descrierea clipului, prezentatoarea le-a adresat urmăritorilor o întrebare despre trăsăturile pe care le împart, stârnind curiozitatea celor care au urmărit imaginile.

De ce Andreea Crăciun nu locuiește cu fiica ei în București

Deși este foarte apropiată de fiica sa, Andreea Crăciun nu locuiește momentan împreună cu aceasta, în Capitală. Într-un interviu acordat pentru Spynews.ro, prezentatoarea a explicat că programul profesional nu îi permite să fie permanent alături de micuță, iar ideea de a apela la o bonă nu este una pe care și-o dorește în acest moment.

Astfel, cele două locuiesc separat, însă vedeta face eforturi pentru a petrece cât mai mult timp cu fiica sa. Andreea Crăciun a dezvăluit că merge să o viziteze aproximativ o dată la două săptămâni și că au stabilit o rutină care le ajută să gestioneze mai ușor distanța.

„Cea mică este foarte înțelegătoare. Vorbim în fiecare zi de mai multe ori la telefon. Mă întreabă când mai vii, dar noi am făcut așa o regulă: undeva la două săptămâni, se știe că e weekendul în care eu merg la ea acasă. Da, încerc să mă împart. Cred că ăsta este singurul minus sau momentul mai greu, dar încerc să mă împart cum pot. Și mi-am dat seama, uite, în ultimul timp, că dacă ai răbdare, totul, totul se așază atunci când este momentul”, a spus Andreea Crăciun, pentru Spynews.ro.

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Ce planuri are prezentatoarea Meteo pentru anul viitor

Andreea Crăciun își dorește ca situația să se schimbe în perioada următoare și să poată petrece mai mult timp alături de fiica sa. Prezentatoarea a mărturisit că are în plan ca, începând de anul viitor, să o aducă pe micuță în București.

Până atunci, vedeta încearcă să găsească un echilibru între responsabilitățile profesionale și timpul dedicat copilului, astfel încât să păstreze o relație cât mai apropiată, în ciuda distanței.