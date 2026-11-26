Episodul 56 din data de 26 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Invitat alături de soția sa, Elwira Petre, Mihai Petre vorbit despre viața dedicată dansului, despre performanțele obținute de-a lungul anilor, dar și despre momentele care i-au marcat cariera și povestea de dragoste. La 47 de ani, acesta spune că dansul i-a adus tot ce are mai important: familia, soția, copiii și numeroși prieteni.

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