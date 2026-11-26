Furnicuțele 2026. Mihai Petre a dezvăluit cea mai mare greșeală făcută în relația cu Elwira!
Episodul 56 din data de 26 noiembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Invitat alături de soția sa, Elwira Petre, Mihai Petre vorbit despre viața dedicată dansului, despre performanțele obținute de-a lungul anilor, dar și despre momentele care i-au marcat cariera și povestea de dragoste. La 47 de ani, acesta spune că dansul i-a adus tot ce are mai important: familia, soția, copiii și numeroși prieteni.
Joi, 26.11.2026, 17:46