Creștinii se află acum în Postul Crăciunului, însă mulți se întreabă care sunt zilele cu dezlegare la pește din calendarul ortodox pentru anul 2026. Află ce se întâmplă în zilele de 28, 29 și 30 noiembrie 2026.

Descoperă care sunt zilele din postul Crăciunului 2026 în care este dezlegare la pește | Profimedia

Postul Crăciunului a început pe data de 15 noiembrie 2026 și va dura 40 de zile. Acesta se va încheia pe 25 decembrie, în ziua de Crăciun. În această perioadă în care nu se vor consuma produse de origine animale există și câteva zile de dezlegare la pește. Descoperă în rândurile de mai jos care sunt zilele în care postul de vine mai blând, potrivit calendarului ortodox 2026.

Când este dezlegare la pește în Postul Crăciunului. Ce spune calendarul ortodox 2026 despre zilele de 28, 29 și 30 noiembrie

Postul Nașterii Domnului este al doilea cel mai lung din an, după cel al Paștelui. Acesta durează patruzeci de zile. Începând cu 15 noiembrie și până pe 24 decembrie, creștinii nu consumă carne sau alte produse de origine animală. Așadar, se exclud produse ca lapte, ouă, brânză, unt și nu numai. Totuși, creștinii știu că există și anumite zile în care postul se mai „îndulcește” și se permite consumul de pește.

În anul 2026, potrivit calendarului ortodox, zilele de dezlegare la pește sunt 21, 22, 23, 28, 29 și 30 noiembrie, dar și 1, 3, 5, 6, 7, 12, 13 și 19 decembrie 2026.

Articolul continuă după reclamă

Este important de menționat faptul că în zilele cu dezlegare la pește se poate consuma untdelemn și vin.

De ce este dezlegare la pește în zilele de 28, 29 și 30 noiembrie 2026, potrivit calendarului ortodox

În zilele de 28, 29 și 30 noiembrie 2026 este dezlegare la post. Creștinii pot consuma pește, untdelemn și vin. Pe lângă faptul că fac parte din postul Crăciunului, aceste zile au și o anumită semnificație.

28 noiembrie - este o zi de sâmbătă, după Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (21 noiembrie), perioadă în care sâmbetele și duminicile au dezlegare la pește. În calendar este prăznuit Sfântul Cuvios Mărturisiitor Arsenie de la Prislop.

29 noiembrie - este o zi de duminică, a 30-a după Rusalii, este zi de dezlegare la pește

30 noiembrie – este sărbătoarea Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, sărbătoare marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie.

Citește și: Pizza de post, la tavă, fără frământare și fără dospire! Rețeta rapidă care te scapă de orele petrecute în bucătărie

În perioada postului Crăciunului, credincioșii consumă în general salate, legume, tocănițe de legume, mămăligă, fructe, dar și soia și produse pe bază de soia.