Scandal între Claudio de la Mireasa și mama lui! Doamna Crina și-a ieșit din fire și i-a adresat cuvinte dure fiului său, după discuțiile despre Anne-Mary. Ce s-a întâmplat între cei doi?

Scandal între Claudio de la Mireasa și mama lui! Doamna Crina nu s-a putut abține | Antena 1

Tensiuni mari între Claudio de la Mireasa și mama lui! Doamna Crina s-a arătat deranjată de apropierea fiului său de Anne-Mary și nu și-a ascuns nemulțumirea. Cei doi au ajuns la un schimb dur de replici, iar mama concurentului l-a jignit în timpul discuției. Nici Claudio nu a rămas fără răspuns și i-a reproșat mamei sale felul în care se comportă. De la ce a pornit conflictul?

Mama lui Claudio, deranjată de apropierea fiului său de Anne-Mary

Doamna Crina nu este deloc încântată de faptul că fiul ei continuă să fie apropiat de Anne-Mary. Mama concurentului consideră că acesta ar trebui să păstreze distanța față de tânără, mai ales după ce a spus că nu își dorește o relație cu ea.

Deși, la un moment dat, își schimbase părerea despre Anne-Mary, doamna Crina pare să fi revenit la vechile nemulțumiri. Aceasta nu și-a ascuns dezaprobarea și i-a reproșat lui Claudio felul în care gestionează situația.

Articolul continuă după reclamă

Discuția dintre cei doi a devenit rapid tensionată. La un moment dat, mama concurentului și-a pierdut răbdarea și i-a adresat fiului său o jignire.

„Ești prost! (...) Nu e frumos ce ai făcut tu, ca să știi! Stai în banca ta! Tu trântești vorba și gata”, i-a spus doamna Crina lui Claudio.

Cum a reacționat Claudio după ce mama lui l-a jignit

Nici Claudio nu a fost de acord cu atitudinea mamei sale. Concurentul i-a reproșat că ridică tonul și că nu ține cont de ceea ce încearcă el să îi explice. Mai mult, tânărul a încercat să o avertizeze că discuția dintre ei ar putea fi prezentată în cadrul emisiunii.

Claudio i-a cerut mamei sale să nu mai vorbească despre situația creată și să urmărească imaginile pentru a înțelege mai bine ce s-a întâmplat. Acesta s-a arătat deranjat de felul în care doamna Crina a ales să îi vorbească.

„Ți-am spus să nu mai vorbești de asta! Nu mai vorbi despre asta! Gata! Am zis că nu e frumos și nu e ok. Ți-am zis că mai ai 4 zile pe aici să taci din gura. Să ceri un video să vezi situația pe care ai creat-o acum. Chiar mă enervezi. Zic serios. Ai venit aici să țipi. Zici că eu sunt tatăl și tu copilul. Stai tu supărată acum. Parcă ai avea 12 ani”, a declarat Claudio.

Citește și: Mireasa, sezonul 14. Doamna Crina îi interzice lui Claudio să mai interacționeze cu Anne-Mary: „Ai văzut ce caracter are?”