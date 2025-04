Cea mai bună rețetă de papanași cu dulceață de măceșe, pregătită de Chef Roxana Blenche la Hello Chef. Cum se pregătește

În ediția din 29 martie 2025 a emisiunii Hello Chef de la Antena 1, Chef Roxana Blenche a pregătit o delicioasă rețetă de papanași cu dulceață de măceșe. Descoperă ce secret a folosit în bucătărie pentru a oține cel mai bun aluat de papanași.

Noul sezon al emisiunii Hello Chef aduce, și de data aceasta, vedete pofticioase și rețete delicioase, numai bune de pregătit la tine acasă. Chef Roxana Blenche și Chef Samuel Le Torrelliec au pregătit pentru Vlad Craioveanu un meniu savuros. Printre preparate s-a numărat și cea mai bună rețetă de papanași cu dulceață de măceșe. Descoperă ce „secret” a folosit Chef Roxana Blenche pentru a obține cel mai bun aluat de papanași.

Ingredinte pentru rețeta de papanași cu dulceață demăceșe, pregătită de Chef Roxana Blenche la Hello Chef, ediția din 29 martie 2025

Iată mai jos ce ingrediente sunt necesare pentru cea mai bună rețeta de papanași cu dulceață de măceșe, prezentată în emisiunea Hello Chef, ediția din 29 martie 2025:

1 borcan dulceață de măceșe

1 găleată smântână 35% grăsime

500 gr brânză de vaci grasă, fără zeamă

1 lămâie

100 gr unt

1 plic bicarbonat

500 gr zahăr

300 gr făină

5 ouă

1 portocală

Sare

Mod de preparare rețeta de papanași cu dulceață de măceșe, pregătită de Chef Roxana Blenche la Hello Chef, ediția din 29 martie 2025

În vasul robotului de bucătărie se adaugă brânza de vaci, ouăle și coaja de portocală sau lămâie rasă, plicul de bicarbonat ce a fost stins cu zeamă de lămâie înainte. Se adaugă zahărul și se pornește robotul. Făina se adaugă treptat și frământăm aluatul, căci doar așa poți obține cea mai bună rețetă de papanași cu dulceață de măceșe.

Aluatul obținut se lasă 10 minute la odihnit, apoi se formează papanașii în forma dorită. Bucățile obținute se prăjesc în baie de ulei până ce se rumenesc bine de tot, apoi se lasă la răcit puțin. Se servește desertul cu smântână și dulceață de măceșe.

Chef Roxana Blenche a ales să folosească robotul de bucătărie Kenwood Go, care este atât de ușor de utilizat. Totul se poate controla printr-un buton frontal. Acest detaliu i-a permis să economisească timp și energie, căci a lăsat robotul să facă singur treaba! Mai mult decât atât, un alt avantaj oferit de Kenwood Go este vasul din inox cu o capacitate de 4 litri, suficient de mare pentru rețete generoase. Practic, poți face până la 48 de brioșe delicioase, o pizza apetisantă pentru 4 prieteni sau un tort spectaculos cu 2 nivele. În plus, robotul de bucătărie Kenwood Go este ușor de transportat pentru a putea găti și în deplasare, totul datorită carcasei metalice rezistente și durabile, ce este prevăzută cu mâner.

„Când nu aveți spațiu în bucătărie, aruncați un ochi aici, la colecția compactă Kenwood Go, care vine în două culori tare faine. Avem robot de bucătărie, food processor și mixer. Toate sunt făcute să încapă în sertarul din bucătărie, dar la cât sunt de frumoase, eu le-aș ține de bibelou”, a fost sfatul dat de Roxana Blenche.

În plus, un alt avantaj este carcasa metalică a produselor Kenwood, lucru ce le face să fie nu doar rezistente, ci și durabile.