Antena Căutare
Home Lifestyle Beauty Ce înseamnă rutina antipoluare pentru păr și ce daune provoacă poluarea asupra părului

Ce înseamnă rutina antipoluare pentru păr și ce daune provoacă poluarea asupra părului

Poluarea nu iartă nimic – nici măcar frumusețea părului. Smogul, particulele toxice și apa dură atacă zilnic scalpul și firele de păr, lăsându-le fragile și lipsite de strălucire. Iată cum îți poți îngriji părul pentru a-l proteja de efectele poluării.

Publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026, 12:13 | Actualizat Luni, 12 Ianuarie 2026, 14:09
Ce înseamnă rutina antipoluare pentru păr? Ce daune provoacă poluarea asupra părului? | Shutterstock

Ce înseamnă rutina antipoluare pentru păr?

O rutină antipoluare nu este un moft, ci un scut vital împotriva agresiunilor urbane. Prin tratamente inteligente și obiceiuri corecte, îți poți proteja părul și îi poți reda forța, elasticitatea și luminozitatea, chiar și în mijlocul orașului.

Impactul smogului asupra părului

Smogul nu înseamnă doar aer poluat, ci un cocktail de particule fine care, în marile orașe, pot depăși de până la trei ori limitele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Cele mai nocive sunt particulele ultrafine PM2.5, capabile să pătrundă în organism și să afecteze inclusiv scalpul. Consecințele sunt fără îndoială, vizibile: păr uscat, lipsit de strălucire și mult mai fragil.

Articolul continuă după reclamă

Rolul calității apei

„Apa dură din marile orașe intensifică efectele poluării asupra părului. Metalele grele, precum cuprul, se fixează în fibra capilară la fiecare spălare, provocând ruperea firelor, pierderea culorii și apariția reflexelor nedorite. De aceea, o rutină antipoluare nu este doar un trend, ci o necesitate: un set de produse și obiceiuri zilnice menite să protejeze scalpul și părul de agresiunile mediului și de efectele apei dure, păstrându-le sănătatea, strălucirea și rezistența.”, susține Dudu Cumpăt, stilist Londa Professional.

Ce daune provoacă poluarea asupra părului?

Poluarea urbană nu afectează doar pielea, ci și sănătatea părului. Particulele fine și substanțele chimice din aer se depun zilnic pe scalp și pe fire, provocând:

  • Uscăciune și pierderea strălucirii – Agenții poluanți modifică nivelul natural de hidratare al firului de păr.
  • Fragilitate și vârfuri despicate – Acumularea de praf și substanțe chimice slăbește fibra capilară, făcând-o mai predispusă la rupere.
  • Iritații ale scalpului – Impuritățile pot genera mâncărime, descuamare și inflamații.
  • Estomparea culorii – Părul vopsit își pierde intensitatea mai rapid în contact cu poluanții.
  • Șamponul anti-smog – prima linie de apărare.

Protecția părului începe sub duș. Un șampon anti-smog elimină praful, fumul și reziduurile din apă, redând părului prospețimea de care are nevoie. Formula ideală trebuie să fie: Delicată, fără sulfați, astfel încât să curețe în profunzime, dar cu blândețe; Îmbogățită cu antioxidanți pentru a neutraliza radicalii liberi responsabili de uscăciune și fragilizare.

Rezultatul: părul devine mai ușor, strălucitor și catifelat, rămânând puternic și protejat chiar și în aerul poluat al orașului.

CITEȘTE ȘI: Îngrijirea părului iarna: cum îl protejezi de deshidratare și stres termic​

Hair detox – respirația scalpului

„Un pas esențial în rutina antipoluare este detoxifierea scalpului. Periodic, înainte de șamponare, aplică măști sau scruburi delicate, cu efect calmant și purificator. Acestea îndepărtează impuritățile și celulele moarte, lăsând scalpul să respire. Astfel, pielea capului devine mai receptivă la ingredientele active din tratamentele ulterioare, iar părul are condițiile ideale pentru a crește sănătos, puternic și plin de vitalitate”, punctează stilistul Dudu Cumpăt.

Există game de produse profesionale dedicate îngrijirii scalpului, îmbogățite cu ingrediente active cu efect antioxidant și hidratant, ce protejează părul de radicalii liberi și de agresiunile mediului și care completează rutina antipoluare de acasă.

Grooming oxigenant – masajul zilnic al scalpului

Îngrijirea de zi cu zi poate fi un scut eficient împotriva poluării. Perierea părului cu o perie cu peri moi nu înseamnă doar descurcare, ci și un adevărat ritual de oxigenare: relaxează tensiunile de la nivelul scalpului, stimulează microcirculația și îmbunătățește elasticitatea pielii. Un scalp activ și bine irigat devine terenul ideal pentru un păr sănătos, puternic și plin de vitalitate.

Less is more – simplitatea protejează părul

Într-o rutină antipoluare, excesul de produse poate fi la fel de dăunător ca poluarea însăși. „Gelurile, fixativele și cremele de styling, atunci când se acumulează, îngreunează fibra capilară și îi răpesc vitalitatea, lăsând părul tern și fragil. Alegerea unor formule ușoare, naturale și non-agresive permite părului să respire, menține scalpul curat și reduce riscul de iritații sau de slăbire a firelor”, punctează specialistul.

Tratamente antipoluare pentru păr în salon

În orașele puternic poluate, părul are nevoie de mai mult decât o rutină zilnică acasă – are nevoie de o revitalizare profundă. O soluție eficientă este să îți oferi periodic un tratament profesional în salon, unde formulele special concepute acționează intens asupra fibrei capilare și scalpului.

Tratamente simple cu cărbune activ

Totodată, pentru o detoxifiere accesibilă și eficientă, multe saloane recomandă infuziile cu cărbune vegetal aplicate direct pe scalp. La fel ca în îngrijirea pielii, cărbunele activ funcționează ca un magnet: atrage și captează particulele poluante, eliminând impuritățile acumulate din aer.

Rezultatul de obicei e vizibil încă de la primele aplicări: părul devine mai curat și mai rezistent, iar scalpul – purificat și revitalizat – creează condițiile ideale pentru o creștere sănătoasă și viguroasă.

CITEȘTE ȘI: Cele mai frecvente cauze ale căderii părului și soluții naturale de tratament

O rutină antipoluare nu este doar un gest de îngrijire, ci un scut împotriva agresiunilor zilnice. Ai grijă de părul tău!

Tunsoarea YSL prin care Kourtney Kardashian setează trendurile lui 2026...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026 Ce afaceri şi ce avere are Călin Donca. Câţi bani cheltuie zilnic concurentul Survivor România 2026
Observatornews.ro Şcoli închise din cauza gerului: 2.200 de elevi au trecut în online, iar 100 sunt din nou "în vacanţă" Şcoli închise din cauza gerului: 2.200 de elevi au trecut în online, iar 100 sunt din nou "în vacanţă"
Antena 3 Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe de unde sunt milioanele Un sac plic cu bani a fost găsit de un muncitor care excava pe un șantier, în Norvegia. Poliția crede că știe de unde sunt milioanele
SpyNews Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online Se închid școlile din România din cauza frigului. Județele unde elevii învață online

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Tunsoarea YSL prin care Kourtney Kardashian setează trendurile lui 2026
Tunsoarea YSL prin care Kourtney Kardashian setează trendurile lui 2026
Schimbare neașteptată de look pentru un model celebru. Transformarea sa a stârnit valuri de reacții
Schimbare neașteptată de look pentru un model celebru. Transformarea sa a stârnit valuri de reacții Catine.ro
(P) Cum să rămâi protejată de frig fără să renunți la stilul tău
(P) Cum să rămâi protejată de frig fără să renunți la stilul tău
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip, iar fanii au reacționat așa
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip,... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de... Libertatea.ro
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis HelloTaste.ro
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş:
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase" Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x