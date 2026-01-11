Chef Roxana Blenche, imagini adorabile cu fetița sa în bucătărie. Micuța Olivia îi calcă pe urme mamei sale

Chef Roxana Blenche a publicat o serie de fotografii cu Olivia în bucătărie. Iată cum a surprins-o pe micuță.

Chef Roxana Blenche și Cătălin Bucur au o familie minunată. De doi ani sunt părinții unei fetițe, Olivia, alături de care privesc viața acum cu alți ochi.

Olivia îi calcă pe urme mamei sale, Chef Roxana Blenche

Chef Roxana Blenche este foarte activă în mediul online. Această postează regulat atât detalii din viața profesională, cât și din cea personală. Micuța ei, Olivia, a început grădinița în toamnă, urmând cursurile unei grădinițe private cu predare în limba franceză.

Părinții ei sunt mândri de progresul pe care îl face, iar din când în când împărtășesc cu toată lumea imagini de la serbări ori diferite activități. Recent, prezntatoarea Hello Chef a publicat o serie de fotografii în care Olivia pregătește prăjiturele la grădiniță.

„Pastry Chef, iubita mea Olivia”, scrie cu mândrie câștigătoarea Chefi la cuțite.

Imaginile au fost apreciate de internauți, drăgălășenia micuței fiind irezistibilă.

Olivia nu este la primul curs de acest fel, grădinița la care merge organizând periodic astfel de activități, atent supravegheate de oameni din domeniu. Micuții pregătesc totul de la zero, identificând ingredientele, realizând aluatul, formele și bucurându-se într-un final de rezultate.

Chef Roxana Blenche este tare mândră de fetița ei, care pare să îi moștenească pasiunea pentru bucătărie. Alegerea grădiniței în limba franceză a fost și un pas în călătoria care ar putea-o duce pe micuță la școlile culinare renumite din Franța.

Până atunci, Olivia se bucură de momentele petrecute alături de mama sa și se pregătește să devină soră mai mare. Chef Roxana Blenche a anunțat la finalul lunii noiembrie 2025 că este însărcinată.

„Astăzi scriu cu inima plină până la margini… pentru că în curând vom fi patru. Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde exact când devenim pregătiți, chiar dacă nu realizăm asta pe moment.

Iar minunea asta mică a ales să vină acum, într-un moment în care iubirea noastră e mai așezată ca niciodată, în care ne simțim întregi, liniștiți și recunoscători pentru tot ce trăim.

Olivia va fi soră mai mare și știu, știu cu toată inima mea, că va fi cea mai minunată soră mai mare. Deja are atât de multă grijă, atât de multă lumină în ea, încât mi-e imposibil să nu-mi imaginez cum îl va iubi pe frățiorul sau surioara ei încă din prima clipă.

Și mai știu ceva: Cătălin va fi cel mai bun tată din lume pentru încă un pui. Pentru că este deja. L-am văzut în momentele mici și mari, în răbdare, în joaca lor, în felul în care o protejeazã pe Olivia și n-am niciun dubiu.

Iar eu… eu promit să încerc să fiu cea mai bună mamă pentru Olivia și pentru micuțul care vine. Nu perfectă, dar prezentă. Caldă. Acolo. Cu brațele deschise și cu sufletul mereu plin pentru ei. De-acum povestea noastră devine și mai mare, și mai frumoasă.

Bine ai venit în universul nostru, suflet mic. Te așteptăm cu emoție, cu bucurie și cu o iubire care deja n-are margini”, a făcut ea anunțul în mediul online.