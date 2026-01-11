Antena Căutare
Home Hello Chef Știri Chef Roxana Blenche, imagini adorabile cu fetița sa în bucătărie. Micuța Olivia îi calcă pe urme mamei sale

Chef Roxana Blenche, imagini adorabile cu fetița sa în bucătărie. Micuța Olivia îi calcă pe urme mamei sale

Chef Roxana Blenche a publicat o serie de fotografii cu Olivia în bucătărie. Iată cum a surprins-o pe micuță.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 11 Ianuarie 2026, 12:38 | Actualizat Duminica, 11 Ianuarie 2026, 12:38
Galerie
Olivia îi calcă pe urme mamei sale | Antena 1, Instagram

Chef Roxana Blenche și Cătălin Bucur au o familie minunată. De doi ani sunt părinții unei fetițe, Olivia, alături de care privesc viața acum cu alți ochi.

Citește și: Rețeta delicioasă și rapidă de savarine a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret al desertului copilăriei

Olivia îi calcă pe urme mamei sale, Chef Roxana Blenche

Chef Roxana Blenche este foarte activă în mediul online. Această postează regulat atât detalii din viața profesională, cât și din cea personală. Micuța ei, Olivia, a început grădinița în toamnă, urmând cursurile unei grădinițe private cu predare în limba franceză.

Articolul continuă după reclamă

Părinții ei sunt mândri de progresul pe care îl face, iar din când în când împărtășesc cu toată lumea imagini de la serbări ori diferite activități. Recent, prezntatoarea Hello Chef a publicat o serie de fotografii în care Olivia pregătește prăjiturele la grădiniță.

„Pastry Chef, iubita mea Olivia”, scrie cu mândrie câștigătoarea Chefi la cuțite.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Rețeta de ruladă cu mere a lui Chef Roxana Blenche, perfectă pentru Moș Nicolae. Cum se prepară desertul inedit

Imaginile au fost apreciate de internauți, drăgălășenia micuței fiind irezistibilă.

Olivia nu este la primul curs de acest fel, grădinița la care merge organizând periodic astfel de activități, atent supravegheate de oameni din domeniu. Micuții pregătesc totul de la zero, identificând ingredientele, realizând aluatul, formele și bucurându-se într-un final de rezultate.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chef Roxana Blenche este tare mândră de fetița ei, care pare să îi moștenească pasiunea pentru bucătărie. Alegerea grădiniței în limba franceză a fost și un pas în călătoria care ar putea-o duce pe micuță la școlile culinare renumite din Franța.

Până atunci, Olivia se bucură de momentele petrecute alături de mama sa și se pregătește să devină soră mai mare. Chef Roxana Blenche a anunțat la finalul lunii noiembrie 2025 că este însărcinată.

Citește și: Rețeta de cozonac - trandafir cu fructe confiate a lui chef Roxana Blenche. Dulcele cu care îți vei impresiona oaspeții de Crăciun

„Astăzi scriu cu inima plină până la margini… pentru că în curând vom fi patru. Uneori viața are un mod incredibil de a ne surprinde exact când devenim pregătiți, chiar dacă nu realizăm asta pe moment.

Iar minunea asta mică a ales să vină acum, într-un moment în care iubirea noastră e mai așezată ca niciodată, în care ne simțim întregi, liniștiți și recunoscători pentru tot ce trăim.

Olivia va fi soră mai mare și știu, știu cu toată inima mea, că va fi cea mai minunată soră mai mare. Deja are atât de multă grijă, atât de multă lumină în ea, încât mi-e imposibil să nu-mi imaginez cum îl va iubi pe frățiorul sau surioara ei încă din prima clipă.

Citește și: Rețeta rapidă și delicioasă de ardei umpluți de post a lui Chef Roxana Blenche. Care e ingredientul secret

Și mai știu ceva: Cătălin va fi cel mai bun tată din lume pentru încă un pui. Pentru că este deja. L-am văzut în momentele mici și mari, în răbdare, în joaca lor, în felul în care o protejeazã pe Olivia și n-am niciun dubiu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iar eu… eu promit să încerc să fiu cea mai bună mamă pentru Olivia și pentru micuțul care vine. Nu perfectă, dar prezentă. Caldă. Acolo. Cu brațele deschise și cu sufletul mereu plin pentru ei. De-acum povestea noastră devine și mai mare, și mai frumoasă.

colaj chef roxana blenche, olivia
+5
Mai multe fotografii

Bine ai venit în universul nostru, suflet mic. Te așteptăm cu emoție, cu bucurie și cu o iubire care deja n-are margini”, a făcut ea anunțul în mediul online.

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Observatornews.ro Ger și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermie Ger și zăpadă aproape în toată țara: copaci căzuți, drumuri blocate și risc de hipotermie
Antena 3 Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Hello Chef se întoarce cu cel de-al zecelea sezon, din 6 septembrie, pe Antena 1 și AntenaPLAY
Hello Chef se întoarce cu cel de-al zecelea sezon, din 6 septembrie, pe Antena 1 și AntenaPLAY
Schimbare neașteptată de look pentru un model celebru. Transformarea sa a stârnit valuri de reacții
Schimbare neașteptată de look pentru un model celebru. Transformarea sa a stârnit valuri de reacții Catine.ro
Hello Chef sezon 9, 24 mai 2025. Cea mai bună rețetă de chifteluțe cu sos. Verdictul dat de Giulia și Vlad Huidu
Hello Chef sezon 9, 24 mai 2025. Cea mai bună rețetă de chifteluțe cu sos. Verdictul dat de Giulia și Vlad Huidu
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip, iar fanii au reacționat așa
Tuba Büyüküstün a publicat mai multe fotografii cu ninsoarea din Paris. Vedeta a apărut fără machiaj pe chip,... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de... Libertatea.ro
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă
Decizia care i-a schimbat viaţa lui Ion Ţiriac. Cum a ajuns să deţină o avere fabuloasă AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis
Rețetă de cheesecake fără coacere, cu fructe de pădure. Pașii simpli pentru un desert de vis HelloTaste.ro
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi
Inteligența artificială se face doctor: „consultă” 40 de milioane de oameni pe zi Jurnalul
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu lucru...
Jennifer Garner, confesiune rară despre divorțul de Ben Affleck: Destrămarea unei familii a fost cel mai greu... Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş:
Balul Însuraților, tradiţie păstrată încă vie în Mureş: "Se joacă până dimineața la cinci, la şase" Observator
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei
De ce n-ar trebui să stai pe telefon când ești la toaletă. Medicii spun să renunți la acest obicei MediCOOL
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat
Madeleine cu ciocolată, prăjituri franțuzești delicate, pufoase și cu gust bogat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții
Criză de sănătate mintală la adolescenți – cum pot ajuta părinții DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele
Google a confirmat că 30% din telefoanele Android sunt în pericol. Ce se poate întâmpla cu ele UseIT
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi
Faci paste de la zero acasă? Cum este cel mai bine să le păstrezi și să le depozitezi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x