Oana Monea trăiește o poveste de dragoste frumoasă alături de partenerul ei, însă încă nu este pregătită să-și expună relația în mod public.

Într-o recentă discuție pe rețelele de socializare, fostul concurent de la "Insula Iubirii" a dezvăluit motivul pentru care alege să țină relația în discreție.

Care este adevăratul motiv pentru care ispita Oana Monea nu se afișează cu iubitul ei. De ce îi ascunde identitatea

Oana Monea a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri cu fanii ei pe platformele de socializare, unde are o comunitate numeroasă. În timpul acestui dialog, un internaut a întrebat de ce nu face publică relația cu partenerul ei.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Ce a făcut Oana Monea când a revenit în România. A mai fost căutată sau nu de Marius Moise

„Nu știu cum sunteți voi atunci când intrați într-o relație, însă mă gândesc că nu vă aruncați cu capul înainte. Nu-i așa? În momentul în care ai relație de o lună sau două nu cred că trebuie să-i faci cunoștință cu mama, tata, bunica, nașa și cu toată lumea, cel puțin așa sunt eu”, a spus ea, potrivit spynews.ro.

Antreprenoarea a explicat că se află la începutul relației și preferă să nu-l prezinte familiei ei încă. Ea a subliniat că nu crede în a se grăbi într-o relație și a menționat că nu consideră necesar să-și facă partenerul cunoscut de toată lumea în primele luni.

„Mă bucur de moment, mă bucur de persoana respectivă, dar nu simt nevoia să-mi asum 100%, pentru că este posibil să nu fie omul potrivit pentru mine, este posibil ca într-o bună zi să-mi dau seama că nu suntem pe aceeași lungime de undă... peste o săptămână de exemplu, ce fac?”, a mai adăugat ea.

Citește și: Oana Monea, ispita de la Insula Iubirii, surpriză de proporții din partea iubitului său. Ce declarație de dragoste i-a făcut

Ea a mai adăugat că vrea să se bucure de momentul prezent și de persoana de lângă ea, dar nu vrea să se asume pe deplin pentru că există incertitudini cu privire la viitorul relației lor. Oana Monea a menționat că nu vrea să facă publice lucruri pe care ar putea să le regrete mai târziu, în cazul în care relația nu va funcționa.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Suntem într-o relație de cunoaștere. Iar este alegerea mea și așa consider că este bine pentru mine, plus că de fiecare dată când m-am postat cu el a apărut în presă și lucrurile acelea vor rămâne acolo ani și ani de zile, deci nu știu cât de ok este pentru mine”, a explicat ea.

De asemenea, Oana Monea a subliniat că încă nu cunoaște complet partenerul ei, motiv pentru care preferă să nu-l afișeze în mod regulat pe rețelele de socializare. Ea a explicat că sunt într-o etapă de cunoaștere reciprocă și că alegerea ei de a păstra relația în privat este benefică pentru amândoi. Fosta concurentă de la "Insula Iubirii" a menționat că relația lor este în stadiul incipient și că își dorește să-și păstreze intimitatea în această perioadă.