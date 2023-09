Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Ce a făcut Oana Monea când a revenit în România. A mai fost căutată sau nu de Marius Moise

Oana Monea a vorbit într-un interviu în exclusivitate pentru AntenaPLAY despre rolul de ispită din sezonul 7 Insula Iubirii, dar și despre Marius Moise. Tânăra a dezvăluit dacă fostul concurent a căutat-o sau nu după emisiune.

Oana Monea a scos la iveală noi detalii despre experiența din sezonul 7 Insula Iubirii într-un interviu în exclusivitate pentru AntenaPLAY. Ispita feminină a mărturisit care a fost primul lucru pe care l-a făcut când a revenit în România, după ce Marius Moise a întrebat-o dacă a studiat la școala de Printeșe.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Oana Monea a reușit să-l seducă pe fostul partener al Biancăi Giurcă în Thailanda. Marius Moise se aștepta să plece acasă cu frumoasa blondină, însă a avut parte de o surpriză la bonfire-ul final.

Iată ce s-a întâmplat între ispita feminină și fostul concurent al reality show-ului, după ce s-au în întors în țară. De asemenea, superba blondină a vorbit și despre impresia pe care i-a lăsat Bianca Giurcă.

Oana Monea, interviu exclusiv pentru AntenaPLAY. Ce confesiuni a făcut ispita feminină după sezonul 7 Insula Iubirii

Oana Monea nu a putut să uite de faptul că Marius Moise i-a spus în emisiune că are comportamentul unei prințese. Așadar, ispita feminină a căutat dacă există Școală de bune maniere în România.

„Nu cred că fac ceva atât de special, ci mă comport ca o domnișoară în societate și nimic mai mult. Am o Școală, dar nu de prințese. Nu m-am gândit să fac o Școală de prințese, deși pot să vă spun că după emisiune, până să-mi dau seama că va fi o mare nebunie, chiar m-am interesat de o Școală a bunelor maniere pentru domnișoare în România. Vreau să vă spun că nu există, dar nici nu știu dacă am timp și voință să fac asta”, a dezvăluit superba blondină.

Oana Monea a dezvăluit că Marius Moise nu a căutat-o după Insula Iubirii, însă o urmărește pe Instagram: „Probabil să vadă dacă spun ceva despre el, dar n-am discutat niciodată”.

Oana Monea, despre impresia pe care i-a lăsat-o Bianca Giurcă

Oana Monea a rămas cu o impresie foarte bună, după ce a văzut imaginile cu Bianca Giurcă de la Insula Iubirii sezonul 7.

„Mie mi-a plăcut foarte tare de ea! Era superbă în momentul în care era fericită, era frumoasă, zâmbea. Am zis că bine că s-au despărțit pentru că merită mai mult. Când am văzut finalul emisiunii, am zis că de ce ar vrea să se mai împace cu el. Eu sper ca ea să treacă peste pentru că este tânără și trebuie să trăiască mai mult, să vadă partea bună a lucrurilor. Este speriată de o viață nouă pe care o merită”, a mai declarat Oana Monea.

„Nu am vorbit niciodată cu Bianca după show. Nici măcar nu știu dacă e supărată pe mine sau că îmi mulțumește”, a mai adăugat ea.

