Ce mai face și cum arată Diana de la Insula Iubirii sezoanele 3 și 5. Fosta iubită a lui Ben se pozează în cele mai sexy ipostaze

Diana de la Insula Iubirii a fost un personaj savuros în sezoanele 3 și 5 ale emisiunii. Aceasta l-a înșelat pe iubitul ei, Ben, cu ispita Andi. Ce mai face și cu ce se ocupă în prezent.

Diana Constantin de la Insula Iubirii a reușit să facă show complet în emisiunea care s-a filmat în Thailanda. Aceasta a mers în sezonul 3 al Insulei pentru a-și testa relația pe care o avea la momentul respectiv cu Ben, însă lucrurile nu au stat foarte bine între ei.

Ce mai face și cum arată Diana de la Insula Iubirii sezonul 3. Cum se pozează pe rețelele de socializare în prezent

Iată că anii au trecut, iar Diana s-a schimbat destul de mult fizic, în special la nivelul tunsorii sale. Aceasta se pozează destul de des în ipostaze sexy, iar fanii au putut vedea cât de bine arată. Aceasta nu pare să fie la momentul actual într-o relație, din ceea ce ne arată contul ei de Instagram, dar pare foarte fericită.

Diana de la Insula Iubirii are foarte mare grijă de aspectul ei fizic și de cum se postează pe rețelele de socializare, iar fanii o pot vedea cât de senzuală este. Aceasta pare să dețină o florărie, din ceea ce ne lasă să vedem pe Instagram-ul ei.

Aceasta este foarte activă pe rețelele de socializare și postează des imagini în costum de baie.

În sezonul 3 al emisiunii „Insula iubirii” de la Antena 1, Diana Constantin a aparticipat alături de Ben, iubitul său de atunci, pentru a-și testa relația tumultoasă pe care aceasa o avea cu bărbatul.

Nu a durat mult și cei doi au ales drumuri diferite. Surpriza mare pentru fanii „Insula iubirii” a fost atunci când aceasta a participat și în sezonul 5 al show-ului, cuplată fiind cu Aurel, tot un fost concurent! Și a doua oară, testul iubirii din Thailanda a fost picat, iar Diana Constantin a trăit o nouă decepție în dragoste.

După emisiunea „Insula iubirii”, Ben și Diana Constantin nu au mai format un cuplu. Timpul a trecut și surpriza a fost mare atunci când am putut s-o vedem iar, venită de data aceasta cu noul său iubit, Aurel, și el fost concurent! Se pare că norocul s-a ținut scai de concurenta de la „Insula iubirii” și de data aceasta. După îndrăgitul reality show, tânăra i-a surprins pe fanii săi cu dezvăluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

„Insula iubirii mi-a oferit multe lecții din care am învățat. Am învățat că dacă un om te jignește atunci nu te iubește. Ceea ce am trăit cu Ben și cu alte persoane, adică faptul că m-am purtat urât, totul mi s-a întors apoi în fosta relație de patru luni și am ajuns să fiu eu jignită. Am fost patru luni într-o relație de parcă eram eu într-o relație cu mine, cea veche. Mi-am primit lecția de la viață”, a mărturisit sincer Diana Constantin de la „Insula iubirii”.