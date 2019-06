Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii, episodul 10, sezonul 5. Măștile concurenților au căzut! „Ești un fals! Mă sufoci!”

Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii, episodul 10, sezonul 5. A fost ediția în care măștile bărbaților care au venit în Thailanda, convinși că pot trișa la testul Insula iubirii, au căzut.

După petrecerea șocantă din prima seară în care a ajuns pe insula băieților, Bogdan a continuat seria declarațiilor uluitoare în camera de testimoniale. Concurentul a vorbit, fără ocolișuri, despre cele mai controversate evenimente ale serii precedente. Însă, dincolo de toate, Bogdan e conștient că, deși în fața celorlalți, apropierile de ispita Loredana au fost șocante, i-au asigurat o intrare triumfală pe o insulă pe care o visa încă din scaunul de telespectator.

La fel de franc și-a spus părerea și despre ispita care l-a ajutat să ofere spectacolul inedit, Loredana: „Aș face sex foarte mult cu ea. Dar eu nu o văd peste Gia, de exemplu. Dacă ar trebui să aleg între ele...”, a adăugat Bogdan.

La testimoniale, ispita Irina a dezvăluit detaliul ce a dat de gol adevăratele intenții ale lui Bogdan.

„Era departe de a fi atras sau excitat. Mi s-a părut că a fost o demonstrație pentru băieți. Întreg show-ul a durat vreo 30 de minute. Dacă n-ai nicio reacție, ca bărbat, e clar că nu faci treaba asta că ești atras sau excitat, o faci demonstrativ. Orice bărbat, dacă era atras de Loredana, în situația aia, erau suficient cinci minute să-i facă ce i-a făcut și plecau în cameră. Era girofar, mai mult se uita la băieți decât la Loredana, să vadă dacă îl aplaudă”, a spus ispita Irina Stroia.

Bogdan a simțit nevoia să lămurească triunghiul creat cu o seară înainte între el, ispita Irina și ispita Loredana. Concurentul a profitat de un moment de intimitate cu Irina pentru a-i face o propunere neașteptată.

„Am o afinitate mult mai mare pentru tine. Da, evident, fizic, aș iubi-o pe Loredana zi și noapte, dar parcă mai mult pe tine! Asta voiam să discut cu tine. Te plac cu adevărat, cu tine sunt încet, timiduț, tandru etc. Ți-ai dori sau ți-ar plăcea ca noi doi să continuăm împreună?”, i-a spus Bogdan ispitei Irina.

Paharul toleranței s-a vărsat! Ispita Maria Ilioiu a hotărât că este momentul să dea cărțile pe față și să-i spună lui Adrian care sunt adevăratele ei sentimente față de el.

Ceea ce nu bănuia Adrian, concurentul ale cărei intenții ascunse încă nu au fost descoperite de ispită, este că Maria a hotărât că a venit momentul ca bărbatul să afle ce simte ea cu adevărat pentru el: „Mi se pare că mă sufoci. Ești un fals. Spui aceleași lucruri mereu, gata, am înțeles, nu le mai repeta!”

După întâlnirea cu ispita Nicoleta de la Ceremonia Focului, Geanina și-a vărsat amarul colegilor. Concurenta l-a umilit pe Costas, bărbatul cu care a venit în Thailanda.

„Am câștigat o sumă de bani și de acolo mi-a luat el mașina și a zis că mă are la mână cu asta. Îi e frică să nu vorbesc eu de el, să zic că e un afemeiat și un țăran”, a spus Geanina.

Părăsită de Adrian încă din primele ore petrecute în compania ispitei Maria, Denisa și-a concentrat atenția pe cucerirea lui Andi. Refuzul ispitei nu a făcut decât să o înverșuneze.

După o Ceremonie a Focului dureroasă, întoarcerea Geaninei pe insula fetelor a fost marcată de comentariile veninoase ale Denisei. Sub pretextul că, pentru a o ajuta, trebuie să știe fiecare mișcare a acestuia, Denisa a așteptat-o pe Geanina să iasă de la testimoniale pentru a o trage de limbă.

Noaptea a fost foarte scurtă pentru Geanina și Andi. În primele ore ale dimineții, concurenta s-a trezit și s-a dus cu o invitație surprinzătoare la ușa lui Andi. Cei doi au plecat într-un date, sperând să se cunoască mai bine.​

„Îmi place că e atent, e calm, exact ce-i trebuie unei fete. Andi e mult mai atent, Costas era mai rece... pe mine mă atrăgea asta, într-un fel”, a spus Geanina.

În timp ce Geanina și Andi se bucurau de primele momente petrecute în doi, la date, Denisa și-a canalizat atenția pe cele două activități ce au consacrat-o în Thailanda: bârfa și umilirea celor ce i-au greșit, în opinia ei.

Fostul concurent, actuala ispită, Ionuț Gojman este considerat principalul vinovat pentru apropierea dintre Andi și Geanina, el fiind cel care a creat oportunitatea primului sărut dintre cei doi. Chiar dacă înțelege motivele acestuia, Denisa nu le găsește temeiul și se consideră îndreptățită să îl umilească cu fiecare ocazie pe care o are.

„Nu-mi mai place Denisa, m-a dezamăgit maxim. E o prefăcută, în primul rând, și simt că, pe zi ce trece, își arată mai mult prefăcătoria asta”, a spus Ionuț Gojman.

Ca o consecință a comportamentului Denisei, ispita Dem a hotărât să părăsească Minitelul.

„Copii, am vești pentru voi, am noutăți! Am decis să fac o pauză, să plec”, a anunțat ispita Dem.

Plângându-se, din nou, timp de jumătate de oră, de felul în care este tratat de ispita Maria Ilioiu, acompaniat de alcool și de colegul care i-a apăsat butoanele rușinii, Adrian a hotărât să renunțe la masca pe care a afișat-o, până acum, în fața femeii. „Nu-mi vine să cred că are un asemenea limbaj. Cred că toată lumea ar trebui să vadă cum se comportă el. Voi schimba și eu tactica”, a spus ispita Maria Ilioiu.

Amețit de alcool, încurajat de Costas și ignorat de ispita Maria, Adrian și-a arătat adevăratul caracter, în fața colegilor de pe insula băieților.

„Trei mii de femei ar vrea să le fac ce am făcut aici pentru Maria. În umătorii trei ani, *** 80% din tot ce prind!”, s-a lăudat concurentul.

