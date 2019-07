Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii, episodul 13, sezonul 5: Geanina și Andi și-au petrecut prima noapte împreună. Adrian a picat în capcana pregătită de Dana și Maria

Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii, episodul 13, sezonul 5. Geanina și Andi și-au dus relația la un alt nivel, cei doi petrecând prima noapte împreună. Apropierea dintre cei doi a făcut-o pe Denisa să răbufnească, ținta răutăților ei fiind ispita Ionuț Gojman. Între timp, Adrian a picat în capcana pregătită de Maria și Dana.

Căutând părerea celei mai tinere ispite de pe Insula Iubirii, crezând că va găsi în ea un aliat care să-i pompeze ego-ul, Eusebiu se lovește de părerea francă a Loredanei, cea care nu-l scutește de ceea ce toată lumea din jurul lui a înțeles din mesajul Teodorei.

La fel de deschis, ispita îi spune ce părere are despre intențiile lui, luându-l prind surprindere pe Eusebiu, care credea că planul lui este greu de intuit: „Tu vrei să vezi dacă ea se culcă cu Mircea. Asta ai dat de înțeles. Așa vedem toți și așa este”

Tensiunile dintre Denisa și Ionuț Gojman, concurentul devenit ispită, au atins cote alarmante. În microbuz, Denisa i-a reproșat că el este motivul pentru care Andi a ales-o pe Geanina.

„Și dacă oamenii se plac...da, da, da...Auzi? Chestiile astea le-am mai trăit. Nu o dată. Așa că nu-mi spune mie cum merg lucrurile, că știu prea bine”, i-a răspuns Denisa.

Disperarea în fața ideii că l-a pierdut pe Andi a făcut-o pe Denisa să cedeze. Concurenta a scos la bătaie cea mai cunoscută armă a unui manipulator: plânsul.

Geanina și ispita Andi și-au petrecut orele dinaintea plecării în Red District îmbrățișați, făcând evident, pentru toți cei din jur, faptul că nu mai există dubii în ceea ce privește relația lor. Această situație a generat în femeia care se agăța de speranța că Andi va renunța la Geanina pe motiv de incompatibilitate intelectuală, o reacție puternică.

Lanțul falsei prietenii dintre Denisa și Geanina trebuie rupt. Andi, care și-a asumat rolul de salvator al concurentei, i-a pregătit o surpriză. „Când ne-am întors din Red District, am vrut să-i fac o surpriză Geaninei. Am pregătit niște flori, niște petale de trandafiri, niște lumânări. Vreau să vadă că este o femeie care merită aceste lucruri și, de ce nu, să se obișnuiască cu astfel de lucruri”, a spus Andi.

După ce și-a petrecut prima noapte împreună cu ispita Andi, Geanina a povestit, în detaliu, tot ce s-a întâmplat între ei.

„Am fost filmată. A intrat camera pe geam. N-am știut, am văzut-o după...N-am făcut nimic, doar că ne-a prins înveliți. Din ce-a filmat, se vede c-am face ceva”, le-a mărturisit Geanina Denisei și Giei.

Două dintre cele mai râvnite ispite de pe insula băieilor, Dana și Maria, au pus la cale un plan pentru a-l învăța o lecție dură pe Adrian, cel care a venit la Insula Iubirii pentru a câștiga popularitate în rândul femeilor.

„A venit Maria la mine și mi-a spus tot ce a spus Adrian, că el vrea să se culce cu o ispită, să meargă la Cluj, să se dea mare cu cât de macho e el... Am făcut un plan! Vrem să îl facem pe Adrian să creadă că noi ne-am îndrăgostit de el, amândouă”, a explicat Dana.

A venit rândul Denisei să vadă momentul „Cluju-i number one”. Inițial amuzată de imaginile prezentate de Radu Vâlcan, concurenta și-a dat seama, din reacțiile prezentatorului și Giei, că nu este nimic amuzant în comportamentul bărbatului cu care a avut o relație de aproape cinci ani.

„Într-adevăr, râgâia și de față cu mine sau stătea cu prietenii la o bere, dar nu în halul ăsta. Este evident că o face intenționat, vrea să iasă în evidență prin chestia asta”, a spus Denisa.

Bogdan a cerut echipei Insula Iubirii ajutorul pentru a-i pregăti o surpriză ispitei. O oră mai târziu, concurentul i-a oferit un buchet de trandafiri albi, gest care a lăsat-o pe Irina fără cuvinte.

„A fost un gest foarte drăguț. M-a surprins foarte plăcut. Nu mă aștepam, sincer, să fie galant. Am văzut că e educat, smart, dar nu mă așteptam să aibă atitudinea asta de gentleman. Poate dacă am fi continuat acasă, da, dar nu aici, în fața camerelor de filmat. Am crezut că o să fie mai inhibat”, a mărturisit Irina.

