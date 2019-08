Ce s-a întâmplat la ”Insula Iubirii”, episodul 19, sezonul 5! Denisa l-a părăsit pe Adrian: ”M-am îndrăgostit de Andi!”

Insula Iubirii, episodul 19, sezonul 5: Episodul 19 al emisiunii ”Insula Iubirii” i-a adus față în față pe Denisa și pe Adrian, care au avut parte de confruntarea finală înainte de a părăsi insula, după 20 de zile petrecute pe resorturi diferite alături de ispite.

Citește și: Primul cuplu care s-a destrămat după ”Insula Iubirii”! Denisa și Adrian și-au spus adio: ”Nu mai simt nimic pentru tine!”

Insula Iubirii, episodul 19, sezonul 5: A fost seara adevărului la ”Insula Iubirii”, iar Adrian și Denisa și-au lăsat măștile jos și au declarat că experiența din Thailanda i-a schimbat total. Adrian a înțeles că are un comportament greșit, ispita Dana făcându-i o mulțime de reproșuri, în timp ce Denisa s-a declarat îndrăgostită de Andi. Acesta, însă, nu-i împărtășește sentimentele.

Insula Iubirii, episodul 19, sezonul 5: De asemenea, în cadrul acestui episod, Adrian a vrut cu ardoare să fie dacă iubita lui a făcut sex cu Andi. Ea a negat, însă, vehement.

Citește și: Adrian și Denisa, confruntarea finală la ”Insula Iubirii”: "Ai făcut sau nu sex cu Andi?" Imaginile care l-au scos din minți pe concurent

Insula Iubirii, episodul 19, sezonul 5: Astfel, în episodul 19 din cadrul emisiunii, Dana i-a spus lui Adrian tot ce gândește și nu a încercat deloc să fie blândă cu el.

Citește și: Adrian de la ”Insula Iubirii”, desființat de Dana: ”Ai niște gesturi grotești! Nu ești potrivit pentru nicio femeie!”

Insula Iubirii, episodul 19, sezonul 5: ”Nu ești pentru mine, eu consider că nu ești pentru nicio altă femeie, din cauza comportamentului. Ai niște gesturi grotești, nu respecți omul de lângă tine. Îți spun sincer, pentru că cred că te-ai putea schimba. Nu știu cum a stat Denisa lângă tine timp de cinci ani. Te numesc bărbat pentru că așa e frumos. Mi se pare îngrozitor și deloc bărbătesc să te lauzi cu câte relații ai avut și consider că-ți lipsesc multe lucruri ca să fii un bărbat adevărat. Să încerci să înveți ceva din asta.”, i-a spus Dana lui Adrian, care s-a arătat șocat și rănit.

Insula Iubirii, episodul 19, sezonul 5: De asemenea, Denisa a fost deconspirată de iubitul ei, care a mărturisit că a fost înșelat: ”Nu am încredere în ea. M-a înșelat cu fostul ei iubit și eu am trecut peste. Nu am uitat, așa că mi-era teamă mereu că va vrea să încerce altceva. Ea tot timpul a fost mai curioasă.”, a precizat Adrian.

Citește și: Triunghi amoros la ”Insula Iubirii”! Dana, Bogdan și Adrian, despre fanteziile lor supreme: ”Dacă îi spun, o să se sperie!”

Insula Iubirii, episodul 19, sezonul 5: În final, cei doi au decis să plece separat de pe Insulă. Ce vor decide celelalte cupluri, aflați săptămâna viitoare, în ultimul episod al emisiunii ”Insula Iubirii”.

CONECTEAZA-TE CU INSULA IUBIRII

Subscribe pe 👉 Youtube

Like pe 👉 Facebook

Follow pe 👉 Instagram

​Afla noutati pe site 👉 Insula iubirii

🌴 💖 Vezi Insula Iubirii Sezonul 5 NECENZURAT pe AntenaPlay, aici ⏩ https://s.a1.ro/AOZq6st. Poţi urmări emisiunea LIVE sau episoade integrale, după difuzarea la TV. Intră acum!

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube