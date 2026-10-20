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Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, videoclip emoționant după pierderea fiului ei. Cum a învățat să zâmbească din nou

Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii a publicat un videoclip emoționant despre durerea pierderii fiului ei și puterea de a zâmbi din nou.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 20 Octombrie 2026, 18:21 | Actualizat Marti, 20 Octombrie 2026, 18:21
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, videoclip emoționant după pierderea fiului ei | Instagram
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Cristina Scarlevschi, cunoscută publicului din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, a publicat un videoclip emoționant în care a surprins transformarea sa de-a lungul ultimilor ani.

Fosta ispită, care și-a pierdut băiețelul la doar un an și patru luni, a alăturat imagini din perioada în care trecea prin momente extrem de dureroase cu secvențe recente în care apare zâmbind. Mesajul transmis de Cristina este unul despre suferință, puterea de a merge mai departe și regăsirea bucuriei de a trăi.

Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii, videoclip emoționant după pierderea fiului ei. Cum a învățat să zâmbească din nou

Recent, Cristina Scarlevschi a transmis un mesaj emoționant despre durere și puterea de a merge mai departe. Fosta ispită de la Insula Iubirii a făcut publice imagini din două perioade diferite ale vieții sale.

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În 2023, apărea în lacrimi, alături de băiețelul ei. În 2026, imaginile o surprind zâmbind și bucurându-se de momente în care descoperă lumea.

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Amintim că fosta ispită de la Insula Iubirii și-a pierdut băiețelul când acesta avea doar un an și patru luni. De atunci, durerea face parte din povestea ei, iar mesajele pe care le transmite în mediul online arată cât de greu poate fi drumul printr-o asemenea suferință.

Mesajul emoționant publicat de Cristina Scarlevschi în 2023

În imaginile publicate în 2023, Cristina Scarlevschi apărea plângând și era alături de fiul ei. În descrierea acelor imagini, fosta ispită de la Insula Iubirii a scris o întrebare care vorbește despre suferința unei mame care trece printr-o asemenea pierdere.

„Oare până când poate o femeie îndura durerea?”, a fost mesajul publicat atunci de Cristina Scarlevschi.

Cum a depășit Cristina Scarlevschi durerea și cum e în 2026

La trei ani distanță de la unul dintre cele mai grele momente din viața ei, Cristina Scarlevschi a revenit cu un mesaj plin de speranță. În clipurile video publicate în 2026, fosta ispită de la Insula Iubirii apare zâmbind și bucurându-se de lumea din jurul ei.

De această dată, răspunsul la întrebarea pe care și-o pusese în 2023 este unul diferit, dar la fel de profund.

„Până se învață să trăiască cu ea”, a scris Cristina Scarlevschi în descrierea imaginilor recente.

Cristina Scarlevschi nu pare să vorbească despre uitare, ci despre felul în care omul învață să trăiască alături de o durere pe care nu o poate șterge. Zâmbetul nu înseamnă că suferința a dispărut și nici că momentele grele au fost lăsate complet în urmă.

Prin mesajul său, Cristina Scarlevschi aduce în atenție tocmai această realitate: unele răni nu dispar odată cu trecerea timpului. În schimb, oamenii pot învăța, pas cu pas, să trăiască alături de ele.

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