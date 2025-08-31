Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat

Antena Căutare
Întâlnire neașteptată! Președintele Nicușor Dan și una dintre cele mai apreciate ispite la Insula Iubirii sezonul 9 s-au întâlnit la un eveniment, la Chișinău.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 31 August 2025, 13:33
Nicușor Dan a participat, astăzi, la evenimentul Marea Dictare Națională, organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Printre participanți s-a numărat și ispita Cristina Scarlevschi, cunoscută din sezonul 9 Insula Iubirii, care nu a ratat momentul și a făcut o fotografie de colecție alături de președintele României și președintele Republicii Moldova, Maia Sandu.

Duminică, 31 august 2025, Nicușor Dan a participat la evenimentul Marea Dictare Națională, desfășurat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Invitat de Maia Sandu, președintele României a ținut un discurs și a discutat cu oamenii prezenți. Printre aceștia s-a numărat și Cristina Scarlevschi, una dintre ispitele sezonului 9 Insula Iubirii, care i-a urmărit îndeaproape pe cei doi președinți.

La un moment dat, ispita de la Insula Iubirii i-a rugat pe cei doi lideri să facă o fotografie cu ea, iar aceștia au acceptat bucuroși. Cristina s-a așezat între ei, vizibil entuziasmată, și a postat imediat imaginea pe contul personal de Instagram.

„Astăzi am avut onoarea să fac o fotografie alături de Președinta Republicii Moldova și Președintele României. Mă simt recunoscătoare și mândră să pot trăi astfel de momente. De mult îmi doream o poză cu Președinta noastră, iar faptul că am avut ocazia să mă întâlnesc și cu Președintele României face această zi și mai specială. 🇲🇩🤝🇷🇴”, a scris ispita din sezonul 9 Insula Iubirii pe rețelele de socializare.

Cine e Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii sezonul 9

Cristina Scarlevschi are 31 de ani, vine din Republica Moldova și este pasionată de călătorii, dans și sport. Ispita are o ocupație surprinzătoare: este instructor de pole dance și are peste 65 de mii de urmăritori doar pe Instagram. Îi place să fie mereu în mișcare și să creeze, așa că reușește mereu să încerce lucruri noi și să își depășească limitele. Mai mult decât atât, ea zice că doar atunci când dansează sau face sport se simte liberă cu adevărat.

Despre ea, ispita Cristina Scarlevschi a recunoscut faptul că este o fire pătimașă și energică, adică o „moldoveancă focoasă, autentică, plină de viață și pasiune”.

