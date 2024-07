Cuplu de la Insula Iubirii, miză uriaşă dacă trece cel mai dur test de fidelitate: „Am stabilit data nunţii! Am dat avansul”

Convinşi că Insula Iubirii le va oferi exact răspunsul pe care şi-l doresc, Iustina şi Cornel au plecat în Thailanda chiar după ce au stabilit data nunţii, au ales localul, ba chiar şi rochia de mireasă.

Iustina şi Cornel de la Insula Iubirii, miză uriaşă dacă trece cel mai dur test de fidelitate

Iustina şi Cornel îşi consumă povestea de iubire la foc intens. Cei doi şi-au făcut deja primele jurăminte, după un an de relaţie şi au planuri serioase împreună. Dar înainte de a face pasul cel mare, au nevoie de testul Insulei. „Am stabilit data nunţii! Am dat avans pentru toate! Cea mai minunată zi din viaţa mea va fi ziua nunţii mele!”, a dezvăluit Iustina la castingul pentru cel de-al optulea sezon Insula Iubirii, acolo unde cei doi parteneri şi-au spus povestea vieţii lor şi au oferit detalii despre cererea în căsătorie.

„Cam după cinci luni m-a cerut. Eram în maşină, inelul era pe bancheta din spate, eu am vrut să iau ceva de acolo şi l-am găsit. El mi-a spus să nu deschid, că e pentru cineva drag. Primul meu gând a fost: <Oare are pe cineva mai drag decât mine?!>”, a dezvăluit Iustina, in vreme ce Cornel a completat: „A trebuit să mă opresc să o cer în căsătortie în momentul ăla, în maşină, pentru că a nu a mai avut răbdare! Şi da, Insula Iubirii reprezintă testul suprem, după asta putem să facem nuntă şi copii!”.

21 de zile departe de partener, dar aproape de cele mai seducătoare ispite, 20 de ispite #deneoprit şi zeci de camere de filmat gata în orice moment să capteze toate trăirile participanţilor sunt garanţia că nimic nu va rămâne ascuns şi nu va trece neobservat pe Insula Iubirii.

Insula Iubirii sezonul 8 se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAYdin 15 iulie

Pornind de la premisa#cineiubeştenulasă, Insula Iubirii se pregăteşte să scoată la iveală noi adevăruri dramatice şi invită cuplurile curajoase să trăiască experienţa vieţii lor, în cadrul reality show-ului care a schimbat destinele multor perechi de îndrăgostiţi.

Curajul de a fi ei, așa cum sunt, în fața întregii țări. Sunt sigur că, priviți în profunzime, ei și poveștile lor, vor fi inspirație pentru toți cei care îi vor urmări. Omenii nu trebuie judecați, ci înțeleși. Prin înțelegere, suntem mai buni!”, dezvăluie Radu Vâlcan, gazda celui mai fierbinte reality show, ce va putea fi urmărit vara aceasta, la Antena 1.

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare noi cupluri în faţa a milioane de telespectatori. „Sunt meniţi să fie împreună?”, „Trăiesc o iubire adevărată, indestructibilă sau dragostea lor e doar un foc de paie ce se va stinge la prima adiere de vânt?” sunt doar câteva dintre arzătoarele întrebări la care cuplurile vor încerca să afle răspunsuri cu ajutorul testului Insula Iubirii.

Vor avea la dispoziţie exact 21 de zile în care să se supună pe ei înşişi şi, mai ales, partenerii, celor mai intense tentaţii, pentru a afla adevărul în căutarea căruia au pornit curajoşi la drum. Două resorturi exclusiviste din Phuket, cea mai mare insulă din Thailanda, îi vor găzdui pe cei care vor trebui să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia, la Insula Iubirii.